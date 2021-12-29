Ингулец усилился экс-голкипером Миная

Бывший голкипер "Миная" Даниил Кучер заключил соглашение с "Ингульцом". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Детали контракта не разглашаются.

24-летний Кучер является воспитанником академии "Днепра". Он также выступал за криворожский "Горняк" и латвийские "Даугавпилс" и РФШ. В нынешнем сезоне в составе "Миная" вратарь сыграл в 16 матчах, пропустив 22 мяча.

На зимний перерыв "Ингулец" ушел на 14-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 13 очков.