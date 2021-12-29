Палкин: Де Дзерби ожидает от Коноплянки намного больше, чем он может дать

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о ситуации с контрактом полузащитника донецкой команды Евгения Коноплянки.

"Женя – серьезный профессионал. Он хорошо отрабатывает на тренировках и относится к своей работе на высоком уровне. Роберто ожидает от него намного больше, чем он сегодня может дать, к сожалению. В этом есть нестыковки, поэтому у него и мало игрового времени.

Контракт до конца сезона, но что дальше, будем думать в это трансферное окно", - подытожил Палкин.