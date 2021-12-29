Довбик: Даже не рассматриваю варианты с переходом в российский клуб

Форвард "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик рассказал о возможном уходе из клуба следующим летом, а также заявил, что не рассматривает варианты из России.

"Мое соглашение с днепровским клубом рассчитано еще на два года. Но, как мне кажется, ближайшим летом в моей карьере будут какие-то перемены. В футболе они могут произойти в любой момент, но пока у меня именно такой настрой. У нас с командой есть свои задачи и цели, и мне хочется их достичь вместе с ребятами. Впрочем, повторюсь, все может быть и по-другому.

Клаусула? У меня она не прописана. Сейчас встречаются такие отступные, что порой диву даешься. Написать можно все что угодно, главное — соответствовать этим ценникам. Но это уже работа экспертов. Я, например, год назад стоил 300 или 400 тысяч, а теперь, как мне сказали, уже пять миллионов. Но в футболе все быстро меняется, в любой момент может произойти и обратный скачок, если ты хоть на один день расслабишься. В общем, на сообщения СМИ я стараюсь не реагировать. Лучше молча работать.