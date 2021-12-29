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Довбик: Даже не рассматриваю варианты с переходом в российский клуб
Форвард "Днепра-1" рассказал о любви к Украине
Фото: СК Днепр-1
Форвард "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик рассказал о возможном уходе из клуба следующим летом, а также заявил, что не рассматривает варианты из России.
"Мое соглашение с днепровским клубом рассчитано еще на два года. Но, как мне кажется, ближайшим летом в моей карьере будут какие-то перемены. В футболе они могут произойти в любой момент, но пока у меня именно такой настрой. У нас с командой есть свои задачи и цели, и мне хочется их достичь вместе с ребятами. Впрочем, повторюсь, все может быть и по-другому.
Клаусула? У меня она не прописана. Сейчас встречаются такие отступные, что порой диву даешься. Написать можно все что угодно, главное — соответствовать этим ценникам. Но это уже работа экспертов. Я, например, год назад стоил 300 или 400 тысяч, а теперь, как мне сказали, уже пять миллионов. Но в футболе все быстро меняется, в любой момент может произойти и обратный скачок, если ты хоть на один день расслабишься. В общем, на сообщения СМИ я стараюсь не реагировать. Лучше молча работать.
Я очень люблю свою страну. Тут вырос, тут стал тем, кем есть. Да что там говорить — это моя родина. Гимн, конечно, знаю, ведь пою его раз в неделю, перед каждой игрой. В моей семье всегда говорили на украинском языке. Точнее, на суржике, но это не столь важно.
Вся эта ситуация с Россией для меня очевидна. Я категорически против агрессии. Пусть оставят нас в покое, не надо нам помогать. Помню, кто-то написал, что меня приглашают в российский клуб, так отец сразу набрал и спросил: "Я что-то не понял?" Даже не рассматриваю такие варианты. Я люблю Украину и в первую очередь хочу, чтобы в нашей стране наступил мир", - подытожил Довбик.
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