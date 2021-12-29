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Довбик: Даже не рассматриваю варианты с переходом в российский клуб

Премьер-лига
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(2 голосов)

Форвард "Днепра-1" рассказал о любви к Украине

Довбик: Даже не рассматриваю варианты с переходом в российский клуб

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Форвард "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик рассказал о возможном уходе из клуба следующим летом, а также заявил, что не рассматривает варианты из России.

"Мое соглашение с днепровским клубом рассчитано еще на два года. Но, как мне кажется, ближайшим летом в моей карьере будут какие-то перемены. В футболе они могут произойти в любой момент, но пока у меня именно такой настрой. У нас с командой есть свои задачи и цели, и мне хочется их достичь вместе с ребятами. Впрочем, повторюсь, все может быть и по-другому.

Клаусула? У меня она не прописана. Сейчас встречаются такие отступные, что порой диву даешься. Написать можно все что угодно, главное — соответствовать этим ценникам. Но это уже работа экспертов. Я, например, год назад стоил 300 или 400 тысяч, а теперь, как мне сказали, уже пять миллионов. Но в футболе все быстро меняется, в любой момент может произойти и обратный скачок, если ты хоть на один день расслабишься. В общем, на сообщения СМИ я стараюсь не реагировать. Лучше молча работать.

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Я очень люблю свою страну. Тут вырос, тут стал тем, кем есть. Да что там говорить — это моя родина. Гимн, конечно, знаю, ведь пою его раз в неделю, перед каждой игрой. В моей семье всегда говорили на украинском языке. Точнее, на суржике, но это не столь важно.

Вся эта ситуация с Россией для меня очевидна. Я категорически против агрессии. Пусть оставят нас в покое, не надо нам помогать. Помню, кто-то написал, что меня приглашают в российский клуб, так отец сразу набрал и спросил: "Я что-то не понял?" Даже не рассматриваю такие варианты. Я люблю Украину и в первую очередь хочу, чтобы в нашей стране наступил мир", - подытожил Довбик.

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В статье: Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
zbirna.com

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Комментарии (3)
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Il Gatto
29.12.2021 в 15:23
Підлога країни хоче змінити державний будуй (с)
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beatles (Крижопіль)
29.12.2021 в 15:17
Ай, молодцы редакторы, ай красавцы! Какая замечательная статья! "...хочу, щоб у нашій країні настав СВІТ..." - Эт надо понимать, что написано все правильно и футболист хочет, чтобы в стране наступил свет, газ, горячая вода...или-таки Мир? лень вас погубит, дорогие редакторы!!!Читайте по губам - ПО-ГУ-БИТ!
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+1
0
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Il Gatto
29.12.2021 в 15:25
Схоже, вже погубила)
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