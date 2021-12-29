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Ворскла прекратила сотрудничество с Эсеолой

Премьер-лига
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Форвард покидает команду

Ворскла прекратила сотрудничество с Эсеолой

Фото: instagram.com/derin691

Новина українською

"Ворскла" объявила о прекращении сотрудничества с форвардом Адеринсола Эсеолой.

Учитывая, что 30-летний футболист не имел должной игровой практики в первой команде полтавчан с момента, когда присоединился к клубу, стороны пришли к согласию досрочно прекратить сотрудничество.

Напомним, что в нынешнем сезоне Эсеола сыграл за "Ворсклу" в чемпионате УПЛ 23 минуты, выходя на замену в календарных поединках с "Зарей" и "Вересом". Его контракт с полтавчанами был рассчитан до конца июня 2023 года.

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В статье: Ворскла (Полтава) Адеринсола Эсеола
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Источник:
ФК Ворскла

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