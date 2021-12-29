Ворскла прекратила сотрудничество с Эсеолой

" Ворскла " объявила о прекращении сотрудничества с форвардом Адеринсола Эсеолой.

Учитывая, что 30-летний футболист не имел должной игровой практики в первой команде полтавчан с момента, когда присоединился к клубу, стороны пришли к согласию досрочно прекратить сотрудничество.

Напомним, что в нынешнем сезоне Эсеола сыграл за "Ворсклу" в чемпионате УПЛ 23 минуты, выходя на замену в календарных поединках с "Зарей" и "Вересом". Его контракт с полтавчанами был рассчитан до конца июня 2023 года.