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Ворскла прекратила сотрудничество с Эсеолой
Форвард покидает команду
Фото: instagram.com/derin691
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Учитывая, что 30-летний футболист не имел должной игровой практики в первой команде полтавчан с момента, когда присоединился к клубу, стороны пришли к согласию досрочно прекратить сотрудничество.
Напомним, что в нынешнем сезоне Эсеола сыграл за "Ворсклу" в чемпионате УПЛ 23 минуты, выходя на замену в календарных поединках с "Зарей" и "Вересом". Его контракт с полтавчанами был рассчитан до конца июня 2023 года.
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