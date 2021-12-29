Палкин: Игра Марлона, Траоре и Педриньо соответствует деньгам, которые за них заплатили

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин оценил кадровый потенциал команды и высказался о летних трансферах "горняков".

– Довольны ли вы летними трансферами Марлона, Траоре и Педриньо?

– Я считаю, что это три сильных футболиста. Футбол, который они показывали, показывают и будут показывать, считаю, соответствует деньгам, которые мы заплатили. Если говорить о Траоре, то практически с самого начала он почти в каждой игре забивал, для этого мы его и брали. К сожалению, потом случилась травма, но это уже другой вопрос. Если взять Педриньо, то до травмы он также показывал хороший футбол, а сейчас, мне кажется, ему еще надо время, чтобы вернуться на прежний уровень. О Марлоне могу сказать, что уже сложно представить команду без него, это апологет футбола по-дедзербски. Мы его брали специально под игру Роберто, он хорошо ее понимает и транслирует всей команде.

– Когда Траоре получил травму, вы понимали, что игрок выбывает на долгий срок?

– Когда это произошло, у меня не было настроения даже игру смотреть. Я сразу понял, что это очень серьезная травма, как позже выяснилось, он порвал все, что можно было порвать. Если бы можно было проиграть тот матч, но с Траоре все было бы хорошо, я бы однозначно выбрал такой вариант. Это страшная травма, и хочется пожелать Траоре только быстрейшего выздоровления.

– Как сейчас себя чувствует Траоре? Уже есть прогнозы по его восстановлению?

– Ему сделали две операции, восстановление идет нормальным ходом. В июне-июле мы ожидаем, что он вернется в общую группу, надеемся, так и произойдет, а случится это раньше – будет еще лучше.

– В начале сезона "Шахтер" остался без Траоре и Мораеса, но затем больше игровой практики стали получать Фернандо и Педриньо. Как бы вы оценили игру команды в атаке?

– Фернандо воспользовался своим шансом, потому что он также практически в каждом матче начал забивать. Мне кажется, главная проблема Фернандо в том, что он часто получает травмы, и это его выбивает на две-три недели, а потом надо начинать заново входить в процесс, что сложно. Если бы не его травмы, думаю, он бы уже показывал совсем другой уровень футбола. Как сказал президент, он может стоить или 100 миллионов, или ноль. Мы с Де Дзерби пришли к мнению, что Фернандо быстрее движется к 100 миллионам, чем к нулю, в его период до травмы. Опять же, если травмы его не будут беспокоить, то, надеюсь, он будет показывать хороший и результативный футбол. С технической точки зрения у него все для этого есть.