Мудрик признан лучшим игроком Шахтера 2021 года

Хавбек " Шахтера " Михаил Мудрик признан болельщиками лучшим игроком команды в 2021 году.

Мудрик занял в опросе первое место, обойдя Марлоса, Манора Соломона, Анатолия Трубина, Тараса Степаненко, Лассина Траоре и Андрея Пятова.

Молодой украинец дебютировал за "Шахтер" в 2018-м, но затем дважды отправлялся в аренду и, наконец, в этом году завоевал место в основе. Михаил провел за "горняков" уже 26 поединков и забил 2 мяча, а в ноябре и декабре болельщики называли полузащитника лучшим футболистом.