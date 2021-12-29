  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Мудрик признан лучшим игроком Шахтера 2021 года
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мудрик признан лучшим игроком Шахтера 2021 года

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Хавбек победил в голосовании болельщиков

Мудрик признан лучшим игроком Шахтера 2021 года

Новина українською

Хавбек "Шахтера" Михаил Мудрик признан болельщиками лучшим игроком команды в 2021 году.

Мудрик занял в опросе первое место, обойдя Марлоса, Манора Соломона, Анатолия Трубина, Тараса Степаненко, Лассина Траоре и Андрея Пятова.

Молодой украинец дебютировал за "Шахтер" в 2018-м, но затем дважды отправлялся в аренду и, наконец, в этом году завоевал место в основе. Михаил провел за "горняков" уже 26 поединков и забил 2 мяча, а в ноябре и декабре болельщики называли полузащитника лучшим футболистом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dimoncho (Kharkiv)
29.12.2021 в 17:39
или это что бы цену поднять на него и продать уже зимой?
Ответить
0
0
Dimoncho (Kharkiv)
29.12.2021 в 17:39
что за бред??)
Ответить
0
0
legio5 (Николаев)
29.12.2021 в 17:30
да уж... тем временем соломон тянувший команду в половине матчей вообще мимо прогулялся...
Ответить
0
0
Dr. House (Поділля)
29.12.2021 в 17:20
Это авансом за 1.5 игры- с Монако и Реалом в гостях, не за избиение Мариуполя и посыпавшегося Львова, правда? Просто других кандидатур не было, все сдали, а некоторые и не начинали...
Ответить
0
0
avatar
sergkir
29.12.2021 в 17:20
Бред сивой кобылы!
Ответить
0
0
Болельщик39 (Харьков)
29.12.2021 в 17:09
Мне кажется, что автогол "Монако" спровоцировал-таки Мудрик, благодаря своей скорости. Когда вынужден бежать в защиту со скоростью, превышающей твой физический предел, то тело уже не контролируешь, именно в такие моменты случаются автоголы либо травмы.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...