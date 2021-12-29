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Мудрик признан лучшим игроком Шахтера 2021 года
Хавбек победил в голосовании болельщиков
Хавбек "
Мудрик занял в опросе первое место, обойдя Марлоса, Манора Соломона, Анатолия Трубина, Тараса Степаненко, Лассина Траоре и Андрея Пятова.
Молодой украинец дебютировал за "Шахтер" в 2018-м, но затем дважды отправлялся в аренду и, наконец, в этом году завоевал место в основе. Михаил провел за "горняков" уже 26 поединков и забил 2 мяча, а в ноябре и декабре болельщики называли полузащитника лучшим футболистом.
???? Выбор сделан! ???? Михаил Мудрик – лучший игрок «Шахтера» в 2021 году по версии болельщиков! ????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 29, 2021
⚒ В опросе приняли участие 11 455 болельщиков. Мудрик набрал 3 018 голосов и опередил Тараса Степаненко (2 448) и Марлоса (1 784).#Shakhtar #Мудрик pic.twitter.com/n5EBb5oXBj
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