Палкин: Фернандо быстрее движется к цене в 100 миллионов, чем к нулю

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин высказался об игре Фернандо и Тете.

– В начале сезона "Шахтер" остался без Траоре и Мораеса, но затем больше игровой практики стали получать Фернандо и Педриньо. Как бы вы оценили игру команды в атаке?

– Фернандо воспользовался своим шансом, потому что он также практически в каждом матче начал забивать. Мне кажется, главная проблема Фернандо в том, что он часто получает травмы, и это его выбивает на две-три недели, а потом надо начинать заново входить в процесс, что сложно. Если бы не его травмы, думаю, он бы уже показывал совсем другой уровень футбола.

Как сказал президент, он может стоить или 100 миллионов, или ноль. Мы с Де Дзерби пришли к мнению, что Фернандо быстрее движется к 100 миллионам, чем к нулю, в его период до травмы. Опять же, если травмы его не будут беспокоить, то, надеюсь, он будет показывать хороший и результативный футбол. С технической точки зрения у него все для этого есть.

– По итогам первой части чемпионата лучший бомбардир команды – Тете, который забил 10 голов. Как оцените игру этого полузащитника?

– Если посмотреть на статистику, то она достаточно внушительна, но, считаю, что Тете еще не показывает тот футбол, который может. При этом он имеет сильный профайл, он ментально сильная личность, что доказал матч с загребским "Динамо", когда он взялся пробивать пенальти и забил важнейший гол. Даже наши легенды не взяли на себя эту ответственность, а он пошел до конца. У него сильный характер, я считаю, что в будущем он будет топ-футболистом. Ему еще предстоит долгий путь, надеюсь, что следующий год будет для него намного лучше предыдущего.

Наши вингеры должны забивать много голов, чем больше они будут забивать, тем увереннее мы будем выигрывать чемпионат. Количество голов 7-го и 11-го номеров – важный показатель. Мы должны стремиться к тому, чтобы оба фланга показывали хорошие результаты.