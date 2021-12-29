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Мудрик: Без такого тренерского штаба и партнеров по команде я бы ничего не показал

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек признан лучшим игроком команды в 2021 году

Мудрик: Без такого тренерского штаба и партнеров по команде я бы ничего не показал

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик прокомментировал награду лучшего игрока команды в 2021 году по версии болельщиков.

"Большая честь получить такую награду в таком клубе. Спасибо всем болельщикам, которые верят в меня и кто голосовал за меня. Я всегда остаюсь голоден и такая награда только придаёт мне мотивации работать еще больше.

Без такого тренерского штаба и без таких партнеров по команде я бы ничего не показал. Спасибо за доверие и поддержку. С богом возможно все", – написал Мудрик.

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В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Комментарии (1)
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zafo76
29.12.2021 в 19:17
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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