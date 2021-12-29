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Мудрик: Без такого тренерского штаба и партнеров по команде я бы ничего не показал
Хавбек признан лучшим игроком команды в 2021 году
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик прокомментировал
"Большая честь получить такую награду в таком клубе. Спасибо всем болельщикам, которые верят в меня и кто голосовал за меня. Я всегда остаюсь голоден и такая награда только придаёт мне мотивации работать еще больше.
Без такого тренерского штаба и без таких партнеров по команде я бы ничего не показал. Спасибо за доверие и поддержку. С богом возможно все", – написал Мудрик.
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