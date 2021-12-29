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"Да, это же Динамо! Мы сразу едем" - Вивчаренко рассказал, как отказал Шахтеру

Премьер-лига
(2 голосов)

Защитник рассказал, как попал в академию киевлян

"Да, это же Динамо! Мы сразу едем" - Вивчаренко рассказал, как отказал Шахтеру

скриншот youtube

Новина українською

Защитник "Динамо" U-19 Константин Вивчаренко рассказал, как он из Одессы попал в академию киевского клуба.

"Я был в Одессе, играл за ДЮСШ-11 за 2001 год рождения. У нас была финальная часть турнира в Киеве, где мы заняли шестое место.

Я приехал домой и начали звонить селекционеры. Сначала позвонил селекционер "Шахтера", который пригласил меня на просмотр. Мы ответили, что подумаем. А через какое-то время звонит селекционер "Динамо": "Все, мы вас берем даже без просмотра, вы уже в команде". Мы с семьей единогласно сказали: "Да, это же "Динамо"! Мы сразу едем".

Мы поехали в Киев, где я решил играть за команду, составленную из ребят 2002 года рождения. И вот я уже шесть лет в "Динамо", - сказал Вивчаренко.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Константин Вивчаренко
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Источник:
ТРЕНДЕЦ

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