Официально: ПАОК представил Боту в качестве спортивного директора

Греческий ПАОК официально объявил о назначение португальца Жозе Боту на пост спортивного директора клуба.

Отмечается, что контракт с Боту подписан на 2,5 года.

Напомним, что с июня 2018 года и до недавнего времени Боту возглавлял селекционную службу " Шахтера ".

Также СМИ ранее сообщали, что в ПАОК также переберется и скаут Андрей Федченков, который также ранее работал в "Шахтере".