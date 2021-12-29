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Официально: ПАОК представил Боту в качестве спортивного директора

Премьер-лига
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(1 голосов)

Португалец официально сменил место работы

Официально: ПАОК представил Боту в качестве спортивного директора

paokfc.gr

Новина українською

Греческий ПАОК официально объявил о назначение португальца Жозе Боту на пост спортивного директора клуба.

Отмечается, что контракт с Боту подписан на 2,5 года.

Напомним, что с июня 2018 года и до недавнего времени Боту возглавлял селекционную службу "Шахтера".

Также СМИ ранее сообщали, что в ПАОК также переберется и скаут Андрей Федченков, который также ранее работал в "Шахтере".

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В статье: ПАОК (Салоники) Жозе Боту
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Источник:
ФК ПАОК

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Комментарии (1)
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zafo76
29.12.2021 в 19:16
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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