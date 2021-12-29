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Официально: ПАОК представил Боту в качестве спортивного директора
Португалец официально сменил место работы
paokfc.gr
Греческий ПАОК официально объявил о назначение португальца Жозе Боту на пост спортивного директора клуба.
Отмечается, что контракт с Боту подписан на 2,5 года.
Напомним, что с июня 2018 года и до недавнего времени Боту возглавлял селекционную службу "
Также СМИ ранее сообщали, что в ПАОК также переберется и скаут Андрей Федченков, который также ранее работал в "Шахтере".
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Источник:ФК ПАОК
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zafo76
29.12.2021 в 19:16
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