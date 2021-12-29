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Ингулец договорился о контракте с бразильским защитником из Беларуси
Жоао Вильям в январе подпишет контракт с клубом из Петрово
rukh.by
Бразильский центральный защитник Жоао Вильям продолжит карьеру в "
Ранее сообщалось, что в игроке также был заинтерисован и "Львов", однако бразилец принял предложение именно клуба из Петрово.
Вильям присоединится к "Ингульцу" перед первым сбором команды и подпишет контракт с командой Сергея Лавриненко после 10 января.
Напомним, что прошлый сезон 25-летний Вильям провел в "Рухе" из Бреста, где в 11 матчах чемпионата один гол.
1 января у игрока закончится контракт, и он станет свободным агентом.
До переезда в Рух в марте 2020 года центрбек выступал исключительно в Бразилии.
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