Ингулец договорился о контракте с бразильским защитником из Беларуси

Бразильский центральный защитник Жоао Вильям продолжит карьеру в " Ингульце ".

Ранее сообщалось, что в игроке также был заинтерисован и "Львов", однако бразилец принял предложение именно клуба из Петрово.

Вильям присоединится к "Ингульцу" перед первым сбором команды и подпишет контракт с командой Сергея Лавриненко после 10 января.

Напомним, что прошлый сезон 25-летний Вильям провел в "Рухе" из Бреста, где в 11 матчах чемпионата один гол.

1 января у игрока закончится контракт, и он станет свободным агентом.

До переезда в Рух в марте 2020 года центрбек выступал исключительно в Бразилии.