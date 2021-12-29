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Ингулец договорился о контракте с бразильским защитником из Беларуси

Премьер-лига
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Жоао Вильям в январе подпишет контракт с клубом из Петрово

Ингулец договорился о контракте с бразильским защитником из Беларуси

rukh.by

Новина українською

Бразильский центральный защитник Жоао Вильям продолжит карьеру в "Ингульце".

Ранее сообщалось, что в игроке также был заинтерисован и "Львов", однако бразилец принял предложение именно клуба из Петрово.

Вильям присоединится к "Ингульцу" перед первым сбором команды и подпишет контракт с командой Сергея Лавриненко после 10 января.

Напомним, что прошлый сезон 25-летний Вильям провел в "Рухе" из Бреста, где в 11 матчах чемпионата один гол.

1 января у игрока закончится контракт, и он станет свободным агентом.

До переезда в Рух в марте 2020 года центрбек выступал исключительно в Бразилии.

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В статье: Ингулец (Петрово) Жоао Вильям
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