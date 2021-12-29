Мунтян - о коронавирусе: Благодарен врачам, которые, можно сказать, вытащили меня с того света

Экс-хавбек " Динамо " Владимир Мунтян, который недавно переболел коронавирусом, рассказал, как проходит его восстановление после болезни.

– Увы, но жизнь вносит свои коррективы в наши планы. Вместо традиционных встреч с болельщиками, мне пришлось провести несколько недель в непривычном режиме из-за коронавируса. Курс лечения проходил сначала в больнице, а потом и дома.

Состояние сейчас значительно лучше по сравнению с тем, как чувствовал себя пару месяцев назад. Восстановление после коронавируса – тяжелый процесс, мышцы как будто куда-то исчезли, очень трудно двигаться, ноги не слушаются.

Такие последствия сложно переносить, ведь раньше я привык находиться в движении, все время что-то делал, встречался с людьми, принимал участие в различных благотворительных акциях "Динамо". Сейчас ритм жизни совсем другой, поэтому ощущаю себя немного неуютно.

Но даже в такой ситуации нашлись положительные моменты. Я был тронут и поражен тем, что меня помнит и ценит такое количество людей.

Честно говоря, даже не ожидал, что спустя столько лет после окончания игровой карьеры буду получать такую поддержку и от болельщиков, которые звонили, писали, переживали и волновались за мое здоровье. Благодарю их от всей души

Наверное, без помощи руководства "Динамо" в лице Игоря и Григория Суркисов, и поддержки болельщиков, я бы не выкарабкался.

Очень благодарен врачам больницы, в которой я лежал с коронавирусом – прежде всего, заведующей отделением Ларисе Ивановне Антонюк и Ольге Анатольевне Голубовской, которые, можно сказать, вытащили меня с того света.

- Какой прогноз врачей по поводу вашего курса восстановления?

– Восстановление – процесс длительный, и врачи говорят, что необходимо набраться терпения. В свою очередь, я придерживаюсь всех рекомендаций медиков и смотрю в будущее с оптимизмом. Очень хочу не просто полностью восстановиться, а вернуться к полноценной деятельности и приносить пользу родному "Динамо".