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Палкин: Де Дзерби и Луческу - два альфа-самца, но остаться должен один
Интересное сравнение от гендиректора горняков
Александр Приходько - UA-Футбол
Генеральный директор "
– Роберто Де Дзерби уже выиграл Суперкубок. Насколько этот трофей был важным, учитывая, что "Шахтер" не выигрывал в Суперкубке с 2017 года?
– Всегда важно выиграть трофей, который ты давно не держал в своих руках. Для команды и нового тренерского штаба это было серьезной мотивацией, тем более когда играешь против мэтра тренерского штаба Луческу, которого каждый хочет обыграть, и против "Динамо". Это усиливало роль трофея. Тот факт, что мы выиграли с достаточно серьезным счетом, показали хорошую игру, считаю, дал достаточно серьезный толчок команде и придал уверенности в себе.
– Противостояние Луческу и Де Дзерби будет длиться как минимум до конца сезона. У этих наставников есть что-то схожее и в чем их главное различие?
– Из похожего можно отметить работу с молодежью. С точки зрения футбола: и тот и другой проповедуют атакующий футбол. С точки зрения мотивации: как Луческу, так и Де Дзерби – очень хорошие мотиваторы. А то, что их отличает, если рассматривать последний сезон: Де Дзерби пытается играть с любым соперником первым номером, то есть он хочет свою философию поставить на первое место и ее проповедовать, а Луческу в последний год уже подстраивается под соперника, в зависимости от силы, меняя к нему подход. Считаю, в этом главная разница между ними. Сегодня в футбольном прайде появилось два альфа-самца, но, как вы понимаете, остаться должен один. Я уверен, что останется Роберто.
– Также оба тренера очень эмоциональны. Некоторые болельщики даже говорят, что на стадион стоит приходить ради эмоций тренерских штабов у кромки поля.
– Я согласен. Честно говоря, даже мне говорят, что я начал по-другому болеть с приходом Де Дзерби – намного эмоциональнее. Он заряжает своим драйвом, своей эмоцией, своей мотивацией. Как говорил президент клуба, многие скоро будут ходить на Де Дзерби.
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