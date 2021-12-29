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Стоимость акций Вереса в первый день торгов выросла на 70%
Клуб вышел на украинскую биржу
nkveres.com
28 декабря на украинской бирже был IPO акций "
Как сообщает клуб, за первый день торгов цена акций выросла на 70%.
По состоянию на вечер 28 декабря стоимость одной акции на фондовой бирже составляет 173 гривны.
Ценные бумаги "Вереса" сейчас доступны на украинской бирже. Их можно купить через украинских брокеров.
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Источник:НК Верес
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