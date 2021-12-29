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Стоимость акций Вереса в первый день торгов выросла на 70%

Премьер-лига
(2 голосов)

Клуб вышел на украинскую биржу

Стоимость акций Вереса в первый день торгов выросла на 70%

nkveres.com

Новина українською

28 декабря на украинской бирже был IPO акций "Вереса" – первичное размещение на бирже.

Как сообщает клуб, за первый день торгов цена акций выросла на 70%.

По состоянию на вечер 28 декабря стоимость одной акции на фондовой бирже составляет 173 гривны.

Ценные бумаги "Вереса" сейчас доступны на украинской бирже. Их можно купить через украинских брокеров.

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В статье: Верес (Ровно)
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Источник:
НК Верес

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