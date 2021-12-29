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Волошин: Думаю, руководству Динамо стоит задуматься, чтобы Костюка попробовать главным тренером

Премьер-лига
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Тренер Динамо U-19 дает в последние годы неплохой результат

Волошин: Думаю, руководству Динамо стоит задуматься, чтобы Костюка попробовать главным тренером

fcdynamo.com

Новина українською

Полузащитник "Динамо" U-19 Назар Волошин в эфире шоу "Трендец" поделился мнением о старшем тренере команды Игоре Костюке.

- Костюк может стать главным тренером "Динамо"?

– Думаю, у него есть все, что надо первой команде, чтобы стать ее тренером. Мне кажется, это очень хороший вариант, чтобы он стал.

- Если Луческу уйдет на пенсию, то...

– Думаю, руководству стоит задуматься, чтобы Костюка попробовать главным тренером. Думаю, это будет очень хорошо, он даст результат.

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В статье: Игорь Костюк Динамо (Киев) Назар Волошин
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Источник:
Трибуна

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