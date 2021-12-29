Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Волошин: Думаю, руководству Динамо стоит задуматься, чтобы Костюка попробовать главным тренером
Тренер Динамо U-19 дает в последние годы неплохой результат
fcdynamo.com
Полузащитник "
- Костюк может стать главным тренером "Динамо"?
– Думаю, у него есть все, что надо первой команде, чтобы стать ее тренером. Мне кажется, это очень хороший вариант, чтобы он стал.
- Если Луческу уйдет на пенсию, то...
– Думаю, руководству стоит задуматься, чтобы Костюка попробовать главным тренером. Думаю, это будет очень хорошо, он даст результат.
Популярное сейчас
- Президент Гвинеи футболистам сборной: Кубок Африки или вы компенсируете вложенные в вас деньги
- Шанс для Лунина. Куртуа сдал позитивный тест на коронавирус
- "Молодой, сырой и серьезный талант". Что пишут фанаты Брентфорда об интересе к Мудрику
- Шахтер отказался продавать Мудрика в Брентфорд за 12 млн
- Минус один холостяк. Денис Попов вчера отгулял свадьбу. ФОТО
- Мальдивы? Не слышали! Бущан с Федецкий и экс-динамовцами отправился за зимнюю охоту. ФОТО