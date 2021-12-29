Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мороз: Давление со стороны фанатов и руководства Черноморца создавало ощущение пребывания на минном поле
Юрий Мороз рассказал о давлении, которое оказывалось на тренера и команду
Скриншот: ТК Футбол
Главный тренер "
— После одного из домашних матчей в конце осеннего отрезка сезона вы не пришли на пресс-конференцию. Подскочило давление?
— Самочувствие было не очень. Самое сложное, когда сразу после финального свистка идешь на флеш-интервью и нужно что-то говорить, искать какие-то слова, правильно все сформулировать. Футболисты ведь слушают все, что говорят тренеры. Нужно было на этом сконцентрироваться, особенно когда после поражений или ничьих должны были взять три обязательных очка, чтобы одесские болельщики увидели, что есть прогресс в команде. Однако сделать этого не удавалось. Скажу вам откровенно: весь этот полугодичный период был сложный.
Город Одесса заслуживает хорошего футбола, а то давление, которое было со стороны фанатов и со стороны руководства, создавало ощущение пребывания на минном поле. Прыгнул влево – можно взорваться, прыгнул вправо – тоже. Все время ситуация нагнеталась, было ожидание чего-то… Спасибо ребятам, что давали веру лично мне и моему штабу. Мы старались и делали все возможное, что можно было выжать из команды.
Популярное сейчас
- Стаховский: Тимощук все понимает и знает, что в Украине ему дорога закрыта
- Шанс для Лунина. Куртуа сдал позитивный тест на коронавирус
- "У нас мало таких футболистов". Маркевич назвал лучшего молодого игрока года в УПЛ
- СМИ раскрыли имена динамовцев, которых Луческу готов отправить в Динамо Бухарест
- Известная футболистка-лесбиянка ушла от своей девушки ради игрока Астон Виллы. ФОТО
- Красотка дня. Свежеиспеченная невеста молодого защитника Руха. ФОТО