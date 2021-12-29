Мороз: Давление со стороны фанатов и руководства Черноморца создавало ощущение пребывания на минном поле

Главный тренер " Черноморца " Юрий Мороз рассказал об эмоциях после матчей и отношении к одесским болельщикам.

— После одного из домашних матчей в конце осеннего отрезка сезона вы не пришли на пресс-конференцию. Подскочило давление?

— Самочувствие было не очень. Самое сложное, когда сразу после финального свистка идешь на флеш-интервью и нужно что-то говорить, искать какие-то слова, правильно все сформулировать. Футболисты ведь слушают все, что говорят тренеры. Нужно было на этом сконцентрироваться, особенно когда после поражений или ничьих должны были взять три обязательных очка, чтобы одесские болельщики увидели, что есть прогресс в команде. Однако сделать этого не удавалось. Скажу вам откровенно: весь этот полугодичный период был сложный.

Город Одесса заслуживает хорошего футбола, а то давление, которое было со стороны фанатов и со стороны руководства, создавало ощущение пребывания на минном поле. Прыгнул влево – можно взорваться, прыгнул вправо – тоже. Все время ситуация нагнеталась, было ожидание чего-то… Спасибо ребятам, что давали веру лично мне и моему штабу. Мы старались и делали все возможное, что можно было выжать из команды.