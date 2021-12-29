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Мороз: Это правильная практика, что арендованные футболисты могут играть против своих клубов
Юрий Мороз вспомнил разгромное поражение от Динамо
Главный тренер "
— Футбольная Украина с интересом ожидала решения киевского "Динамо" по участию в игре с "Черноморцем" арендованных у него 16 футболистов. Напрашивается вполне ироничный вопрос: если бы оно было отрицательным, пришлось бы выпускать на поле резервистов, врача, массажиста и администратора?
— Да, выхода другого не было бы. Действовали бы именно так. А если серьезно, то думаю, что набрали бы игроков из дубля. Мы были готовы к подобным вещам. Но спасибо руководству обоих клубов – в частности, Игорю Михайловичу Суркису, что пошли навстречу нашей команде в этом вопросе. На мой взгляд, это правильная практика для арендованных футболистов. Пусть ребята играют и доказывают свою состоятельность в соперничестве со своими бывшими клубами, в которых они на контрактах. Почему бы не посмотреть их в деле против своих же соперников? Это нормально.
— Вокруг матча с "Динамо", проигранном "Черноморцем" с крупным счетом 1:6, было много кривотолков. Как на все это реагировали?
— Кривотолки действительно были. Мне тут сложно что-то комментировать, так как результат говорил сам за себя. Ту игру (а наблюдал я ее сверху ввиду дисквалификации) мы тщательно разбирали и анализировали. Опять же, повторюсь: имели место индивидуальные ошибки молодых исполнителей.
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