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Палкин: Против Шахтера Рух поставил три автобуса - это антифутбол

Премьер-лига
(1 голосов)

Противостояние Руха и Шахтера продолжается

Палкин: Против Шахтера Рух поставил три автобуса - это антифутбол

facebook.com/Palkin.Sergey

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, почему "горнякам" не всегда удаются матчи против потенциально более слабых соперников.

– В этом сезоне "Шахтер" терял очки в играх с "Александрией" и "Минаем". Чего не хватило для победы в этих матчах?

– С "Минаем", я думаю, не хватило желания. "Минай", наверное, больше хотел от игры результата, чем мы. Произошла недооценка "Миная", что и привело к такому результату, ну а соперник воспользовался ситуацией, иначе не объяснить. Можно сказать, был не наш день, но так можно о любой игре сказать. В футболе все возможно!

– В одном из интервью вы сказали, что худший матч сезона был с "Рухом". Почему так?

– Имелось в виду, что для болельщиков он был неинтересен, потому что "Рух" поставил три автобуса у своих ворот и в такой футбол мы играли 90 минут. Если мы хотим, чтобы болельщики ходили на стадионы, то должны играть в футбол. А зачем болельщику потерять полдня, ехать на стадион, тратить деньги, чтобы посмотреть, как мы 90 минут стоим в штрафной и пытаемся забить гол. Это не футбол. Такой футбол смотреть никто не будет и ходить на него никто не будет. Мы должны поднимать уровень футбола в стране и понимать, что играем ради болельщиков, а не для собственников, президентов и генеральных директоров. Надо обращать внимание на то, какой футбол каждая из команд проповедует. А отобрать очки любой ценой – ну, тогда мы будем иметь то, что имеем. Нынешний сезон – самый плохой для украинских клубов на евроарене.

– Но ведь не только "Рух" так играет с "Шахтером" и "Динамо"…

– Понимаете, можно играть от обороны. Но когда ты 90 минут не выходишь из своей штрафной, это антифутбол.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Рух (Львов)
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Источник:
ФК Шахтер

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