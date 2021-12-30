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Марлос выбирает между тремя бразильскими клубами
Футболист почти определился с новым клубом
Экс-полузащитник "Шахтера" Марлос в ближайшие дни подпишет контракт с новой командой.
Как сообщает Globoesporte, 33-летний игрок выбирает между предложениями бразильских "Сан-Паулу", "Атлетико" Паранаэнсе и "Атлетико" Минейро. Кроме того, у Марлоса также есть варианты в ОАЭ и Катаре, но он склоняется к тому, чтобы завершить карьеру на родине.
Марлос покинул "Шахтер" в декабре, куда перешел в 2014 году из "Металлиста". В составе "горняков" он провел 287 матчей, в которых отличился 74 голами и 65 ассистами. Также в его активе 12 трофеев: по четыре чемпионства Украины, Кубка Украины и Суперкубка Украины.
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