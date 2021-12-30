Определен лучший украинский арбитр 2021-го года

UA-Футбол вместе с экспертами, экс-арбитрами ФИФА Сергеем Шебеком и Мирославом Ступаром определяет лучшего арбитра каждого тура УПЛ. Теперь пришло время подвести общие итоги и определить лучшего украинского арбитра 2021-го года.

Критерии оценки базируются на стабильном и постоянном наблюдении за работой украинских рефери в матчах текущего сезона (2021/22). Учитываются количество побед в номинации на звание лучшего в туре, количество и сложность проводимых судьями поединков, количество грубых, весомых, результативных ошибок.

По итогам восемнадцати туров нынешнего чемпионата ни один из украинских судей не становился лучшим в туре более чем два раза. По две победы в номинациях имеют Алексей Деревинский (3-й и 13-й туры), Ярослав Козик (2-й и 5-й туры), Владимир Новохатний (3-й и 8-й туры), Александр Шандор (10-й и 18-й туры), Дмитрий Панчишин (14-й и 16-й туры) и Евгений Арановский (6-й и 15-й туры).

Среди этих арбитров только у Ярослава Козика были в первой части сезона грубые результативные ошибки (точнее – одна ошибка). А вот, кроме Деревинского, Новохатнего, Шандора, Панчишина и Арановского, начисто отработали Николай Балакин, Роман Блавацкий, Дмитрий Бондаренко, Максим Козыряцкий, Виктор Копиевский, Александр Омельченко и Александр Соловьян.

Больше всего результативных ошибок допустили Екатерина Монзуль (три), Анатолий Абдула и Виталий Романов (по четыре).

Александр Соловьян провел в сезоне только три поединка, поэтому на звание лучшего априори не мог претендовать. Николай Балакин, Роман Блавацкий, Дмитрий Бондаренко, Максим Козыряцкий, Виктор Копиевский, Александр Омельченко демонстрировали в течение сезона ненадлежащую стабильность – либо не признавались лучшими в туре, либо имеют одно такое признание. Поэтому лучший выбирался среди самых стабильных и продуктивных рефери первой части текущего сезона – Алексей Деревинский, Владимир Новохатний, Андрей Шандор, Дмитрий Панчишин и Евгений Арановский.

Ни один из них не провел за первую часть сезона менее шести внутренних поединков. У Шандора вообще десять, у Деревинского и Панчишина – по семь. У Арановского и Новохатнего – по шесть. Далее учитывался критерий "сложность матчей и необходимость принимать сложные решения". У Шандора и Новохатнего в резюме есть по два матча Кубка Украины, в одном из которых (для каждого) участвовала команда из низшей по классу лиги. У Деревинского и Панчишина – по одному кубковому матчу, и они были с участием не элитного представителя. Арановский все шесть своих матчей отсудил в УПЛ. Работал, в частности, на таких играх как "Шахтер" - "Рух", "Днепр-1" - "Ворскла", "Заря" - "Черноморец", "Металлист 1925" - "Днепр-1". Также Арановский отсудил четыре матча группового раунда Лиги конференций/Лиги Европы, среди которых и такой статусный как "Штурм" (Австрия) – ПСВ (Нидерланды). Провел один матч квалификации ЧМ-2022 среди национальных сборных.

По итогам всех этих критериев именно Евгения Арановского эксперты UA-Футбол признали лучшим украинским арбитром 2021-го года. Он один из лучших в нашем чемпионате по такому показателю как количество разрешенной борьбы на фол (в среднем – по шесть единоборств), не входит в топ-5 судей по количеству показанных красных и желтых карточек. Учитывалось его умение гасить возникающие на поле конфликты превентивными методами. Также Арановский хорошо и умело общается с футболистами в ситуациях, требующих объяснения футбольных правил.

Статистика украинских судей / скриншот - InStat

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Напомним, что в прошлом году лучшим украинским рефери по версии UA-Футбол был Ярослав Козик. По версии УАФ в прошлом году и сейчас лучшей признавалась Екатерина Монзуль.