Время забивать. Подвиги Левандовского, посягательство Ман Сити и личный рекорд Динамо

Уходящий год сразу в нескольких топ-чемпионатах Европы был отмечен рекордами результативности у ведущих клубов. Лидеры национальных первенств дружно обновили новые командные достижения, добравшись до трехзначной отметки в графе "забитые мячи".

ГЕРМАНИЯ

Самой результативной командой года среди всех топ-5 лиг стала "Бавария", которая за год наколотила в ворота своих соперников по чемпионату 116 голов. Мюнхенцы впервые в своей истории стали "сотниками" и сразу на 15 точных ударов улучшили прежний рекорд результативности за год, принадлежавший "Кельну" (101 забитый мяч в 1977-м). 43 из этих голов записал на свой счет лидер баварцев Роберт Левандовски. Это позволило польскому форварду обновить также и индивидуальный годовой рекорд результативности Бундеслиги, установленный легендарным Гердом Мюллером почти полвека назад (42 мяча в 1972-м). Кроме того, "Звезда юга" стала автором еще одного выдающегося достижения – в уходящем году сразу в девяти матчах чемпионата "Бавария" забивала пять или более голов. Подобного не удавалось ни одной команде с момента создания Бундеслиги.

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АНГЛИЯ

За два тура до конца осенней части сезона АПЛ "Манчестер Сити" достиг отметки в 106 забитых мячей, обновив "бородатый" клубный рекорд по голам за календарный год в высшем дивизионе Англии. Предыдущее достижение (104 мяча) "горожане" установили в далеком 1929-м. В предпоследнем матче декабря подопечные Пепа Гвардиолы 6 раз поразили ворота "Лестера" и всерьез замахнулись на общеанглийский годовой рекорд результативности для элитного чемпионата, который с 1959 года удерживает "Вулверхэмптон" (115). Чтобы обойти "волков", манкунианцам в заключительном матче года нужно было забивать скромному "Брентфорду" как минимум четырежды. Увы, но сделать это не удалось. Фернандиньо и Ко победили минимально (1:0), и мечты о голевом рекорде пришлось отложить до лучших времен. Впрочем, команда Гвардиолы все равно вписала свое имя в историю АПЛ, одержав 36 побед в календарном году – на три больше, чем у прежнего рекордсмена в этой номинации "Ливерпуля" (33, 1982).

ИТАЛИЯ

В Серии А на протяжении 70 лет никто не добирался до трехзначной отметки по забитым мячам за календарный год. Но в 2021-м случилось невероятное: "сотниками" стали сразу два клуба. Чемпион сезона-2020/21 и лидер нынешнего первенства "Интер" очень результативно провел весь год и закончил его со 104 голами в активе. Тем самым, "нерадзурри" на пять точных ударов обновили клубный рекорд (99, 1950). Компанию миланцам в списке избранных составила "Аталанта". Бергамаски в трех предыдущих сезонах Серии А неизменно становились самой результативной командой первенства, словно прицеливаясь к "зачетной попытке", и вот в нынешнем календарном году настреляли ровно 100 голов. Свой прошлогодний клубный рекорд (83) Малиновский и компания улучшили сразу на 17 пойнтов. Отметим, что "Интер" и "Аталанта" стали лишь третьим и четвертым клубами в истории чемпионата Италии, которым удалось добраться до отметки "100". Прежде подобным могли похвастать лишь "Торино" (1947, 1948) и "Милан" (1949, 1950). Лавры самой результативной команды по итогам календарного года удерживают "россонери" с невероятным показателем в 120 забитых мячей в 1950-м.

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А как прошел год в остальных топ-лигах?

ФРАНЦИЯ

"ПСЖ" в девятый раз подряд стал самой результативной командой Лиги 1 по итогам календарного года. При этом, трижды кряду (2017-2019) парижане уходили на зимние каникулы, наколотив соперникам трехзначное число голов (103, 100 и 102 мяча соответственно). В прошлом году, с укороченным из-за пандемии COVID-19 количеством игр, "красно-синие" ограничились 71 голом. А в 2021-м, несмотря на полный календарь матчей, столичный гранд выиграл годовые стрельбы с показателем "всего" в 86 забитых мячей. Возможно, одной из причин этого стал более чем скромный вклад в общую копилку Лионеля Месси, поменявшего летом Примеру на Лигу 1. Отыграв в 11 поединках чемпионата, звездный аргентинец сумел отметиться лишь одним точным ударом. А что касается рекордсмена элитного дивизиона Франции по голам за календарный год, то этот титул уже много лет удерживает другой парижский клуб – "Расинг". Ныне он прозябает в одной из аматорских лиг, но в середине прошлого века был среди лидеров национального футбола. В 1959-м "пингвины" забили в матчах чемпионата 113 голов, и эта высота до сих пор остается непокоренной для остальных.

ИСПАНИЯ

2010-е годы в Примере прошли под знаком захватывающих бомбардирских гонок "Реала" и "Барселоны". За неполное десятилетие два испанских гранда по 7 раз (!) преодолевали отметку в 100 забитых голов в чемпионате за календарный год. Причем, мадридцам это удавалось делать в течение 7 лет подряд (2010-2016). Но два наивысших показателя принадлежали все-таки каталонцам: за 2012-й Месси и компания огорчали своих соперников в Примере 121 раз (рекорд всех времен), а в 2017-м отгрузили 120 мячей. Однако, в последние годы голевые показатели и "Реала", и "Барсы" заметно просели. Как итог, 2021-й оба клуба провожают с цифрой "81" в графе "забитые мячи".

УКРАИНА

Что касается УПЛ, то и у нас уходящий год был отмечен рекордным показателем. "Динамо" в 2021-м поражало ворота соперников в чемпионате страны 81 раз, что стало лучшим клубным достижением в новейшей истории "бело-синих". Прежде наивысшей отметкой, до которой добирались киевляне, были 78 голов в 1998 году. Но до общеукраинского годового рекорда результативности, принадлежащего "Шахтеру" (89 забитых мячей в 2015-м), Цыганков с партнерами прилично недотянули.