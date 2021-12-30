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"Заря всегда будет в моем сердце". Аллахьяр попрощался с луганским клубом
Луганчане не смогли выкупить контракт иранца
фото - Олександр Приходько
Иранский нападающий "Зари" Аллахьяр Сайядманеш попрощался с луганским клубом.
"Прощаться с любимым всегда сложно. Но после потрясающих 1,5 лет работы с этой командой и блестящих фанатов, я могу сказать, что "Заря" всегда будет в моем сердце, и я никогда не забуду невероятные времена и воспоминания, которые мы сделали за этот период.
И, наконец, я хочу сказать спасибо всем моим товарищам по команде, тренерам и персоналу за все, что они сделали, и помогли мне стать лучшим игроком и личностью. До свидания, Мужики!" - написал иранский футболист в своем Instagram.
Напомним, что права на футболиста принадлежат турецкому "Фенербахче", а "Заря" так и не смогла договориться о выкупе контракта форварда.
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