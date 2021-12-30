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"Заря всегда будет в моем сердце". Аллахьяр попрощался с луганским клубом

Премьер-лига
(1 голосов)

Луганчане не смогли выкупить контракт иранца

"Заря всегда будет в моем сердце". Аллахьяр попрощался с луганским клубом

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Иранский нападающий "Зари" Аллахьяр Сайядманеш попрощался с луганским клубом.

"Прощаться с любимым всегда сложно. Но после потрясающих 1,5 лет работы с этой командой и блестящих фанатов, я могу сказать, что "Заря" всегда будет в моем сердце, и я никогда не забуду невероятные времена и воспоминания, которые мы сделали за этот период.

И, наконец, я хочу сказать спасибо всем моим товарищам по команде, тренерам и персоналу за все, что они сделали, и помогли мне стать лучшим игроком и личностью. До свидания, Мужики!" - написал иранский футболист в своем Instagram.

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Напомним, что права на футболиста принадлежат турецкому "Фенербахче", а "Заря" так и не смогла договориться о выкупе контракта форварда.

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В статье: Заря (Луганск) Аллахяр Саядманеш
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Комментарии (3)
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ssbond (Павлоград)
30.12.2021 в 12:14
Да уж... Потерять такого форварда... А потом рассказывать, что не хватает того то и того то...
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+3
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
30.12.2021 в 12:08
Фу, с..ка нахрена тогда существовать,если даже хорошего игрока за 3 ляма не могут купить,расформировать,а еврея презика с моста
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+2
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
30.12.2021 в 12:25
тогда такое же сделать минимум с шестью клубами, которые на дне таблицы
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+1
0


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