"Заря всегда будет в моем сердце". Аллахьяр попрощался с луганским клубом

Иранский нападающий "Зари" Аллахьяр Сайядманеш попрощался с луганским клубом.

"Прощаться с любимым всегда сложно. Но после потрясающих 1,5 лет работы с этой командой и блестящих фанатов, я могу сказать, что "Заря" всегда будет в моем сердце, и я никогда не забуду невероятные времена и воспоминания, которые мы сделали за этот период.

И, наконец, я хочу сказать спасибо всем моим товарищам по команде, тренерам и персоналу за все, что они сделали, и помогли мне стать лучшим игроком и личностью. До свидания, Мужики!" - написал иранский футболист в своем Instagram.