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Ковалец вернулся в Украину после операции и реабилитации в Италии

Премьер-лига
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Пока неизвестно, когда футболист вернется в строй

Ковалец вернулся в Украину после операции и реабилитации в Италии

Фото: ФК Александрия

Новина українською

Послеоперационный реабилитационный период полузащитника "Александрии" Кирилла Ковальца в одной из римских клиник завершился.

По данным источника, 28-летний футболист возвратился в Украину, и его дальнейшее восстановление будет проходить под присмотром клубного медперсонала. И хотя с динамикой восстановления проблем не возникает, пока что сложно сказать, когда Ковалец вернется в строй.

Напомним, что Кирилл Ковалец был серьезно травмирован в поединке 11 тура чемпионата УПЛ с полтавской "Ворсклой", который состоялся 17 октября. Всего в нынешнем сезоне полузащитник провел 11 матчей.

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В статье: Кирилл Ковалец ФК Александрия
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