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Ковалец вернулся в Украину после операции и реабилитации в Италии
Пока неизвестно, когда футболист вернется в строй
Фото: ФК Александрия
Послеоперационный реабилитационный период полузащитника "Александрии" Кирилла Ковальца в одной из римских клиник завершился.
По данным источника, 28-летний футболист возвратился в Украину, и его дальнейшее восстановление будет проходить под присмотром клубного медперсонала. И хотя с динамикой восстановления проблем не возникает, пока что сложно сказать, когда Ковалец вернется в строй.
Напомним, что Кирилл Ковалец был серьезно травмирован в поединке 11 тура чемпионата УПЛ с полтавской "Ворсклой", который состоялся 17 октября. Всего в нынешнем сезоне полузащитник провел 11 матчей.
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