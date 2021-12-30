Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Григорчук: Я очень рад возвращению в дорогой для меня Черноморец
Первые слова тренера после возвращения в одесский клуб
Фото: fcastana.kz
Новоиспеченный тренер "Черноморца" Роман Григорчук прокомментировал свое возвращение в одесский клуб.
"Я очень рад возвращению в дорогой для меня "Черноморец", в прекрасную Одессу и к любимым, невероятным болельщикам. У нас впереди много работы на сборах, но я уже с нетерпением жду возобновления сезона и первого матча на домашнем стадионе.
А пока хочу поздравить всю большую семью "Черноморца" с наступающим Новым годом, пожелать крепкого здоровья и благополучия. Вместе с новым тренерским штабом будем делать все, чтобы в следующем году у болельщиков команды было побольше позитивных эмоций", — заявил сразу после назначения Роман Григорчук.
Напомним, тренер уже работал в "Черноморце" с 2010 по 2014 годы, выводил команду в финал Кубка Украины и проходил групповой этап Лиги Европы.
Популярное сейчас
- Мирон Маркевич выделил трех игроков сборной Украины по итогам года
- Источник: Динамо пролонгировало контракт с Артемом Шабановым
- Йовичевич: Довбик – лучший. Сейчас такого форварда в Украине нет
- Шаблий не получит проценты за трансфер Миколенко в Эвертон
- Минус один холостяк. Денис Попов вчера отгулял свадьбу. ФОТО
- "Там, где рождается новая жизнь" - Капитан Динамо и хавбек Шахтера объявили о пополнении в своих семьях