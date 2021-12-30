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Григорчук: Я очень рад возвращению в дорогой для меня Черноморец

Премьер-лига
(2 голосов)

Первые слова тренера после возвращения в одесский клуб

Григорчук: Я очень рад возвращению в дорогой для меня Черноморец

Фото: fcastana.kz

Новина українською

Новоиспеченный тренер "Черноморца" Роман Григорчук прокомментировал свое возвращение в одесский клуб.

"Я очень рад возвращению в дорогой для меня "Черноморец", в прекрасную Одессу и к любимым, невероятным болельщикам. У нас впереди много работы на сборах, но я уже с нетерпением жду возобновления сезона и первого матча на домашнем стадионе.

А пока хочу поздравить всю большую семью "Черноморца" с наступающим Новым годом, пожелать крепкого здоровья и благополучия. Вместе с новым тренерским штабом будем делать все, чтобы в следующем году у болельщиков команды было побольше позитивных эмоций", — заявил сразу после назначения Роман Григорчук.

Напомним, тренер уже работал в "Черноморце" с 2010 по 2014 годы, выводил команду в финал Кубка Украины и проходил групповой этап Лиги Европы.

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В статье: Роман Григорчук Черноморец (Одесса)
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Источник:
ФК Черноморец

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Комментарии (8)
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Kela (Одесса)
30.12.2021 в 14:51
удачи ГРИ в ЧО!
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+2
0
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El_Matador_73 (Одесса)
30.12.2021 в 14:38
Роман Иосифович, "старая гвардия" с Вами!)) От всей души желаю удачи!
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+3
0
Черноморчик (Одесса )
30.12.2021 в 14:11
Удачи ! Дай бог побыстрее забыть ужас последних лет .
Ответить
+3
0
avatar
Serega1111 (Киев)
30.12.2021 в 13:40
Давай Роман Иосифович, наведи там порядок
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+5
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
30.12.2021 в 13:15
И с кем же он подписал контракт? А если купля-продажасорвётся - звиздец Черноморцу - пердив или амба...
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0
-5
ещё не специалист (Кривой Рог)
30.12.2021 в 13:19
если сорвётся
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+1
0
football_soccer (Украина)
30.12.2021 в 14:13
вряд ли бы он пошел в тонущий клуб без перспектив. Все таки тренер с именем
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+2
0
friday13 (Львів)
30.12.2021 в 13:11
виводив чорноморець з групи в 1/16, де поступився ліону
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+4
0


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