Григорчук: Я очень рад возвращению в дорогой для меня Черноморец

Новоиспеченный тренер "Черноморца" Роман Григорчук прокомментировал свое возвращение в одесский клуб.

"Я очень рад возвращению в дорогой для меня "Черноморец", в прекрасную Одессу и к любимым, невероятным болельщикам. У нас впереди много работы на сборах, но я уже с нетерпением жду возобновления сезона и первого матча на домашнем стадионе.

А пока хочу поздравить всю большую семью "Черноморца" с наступающим Новым годом, пожелать крепкого здоровья и благополучия. Вместе с новым тренерским штабом будем делать все, чтобы в следующем году у болельщиков команды было побольше позитивных эмоций", — заявил сразу после назначения Роман Григорчук.