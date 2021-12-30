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Колос объявил о трансфере экс-лидера Десны

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Футболист продолжит карьеру в клубе из Ковалевки

Колос объявил о трансфере экс-лидера Десны

Фото: ФК Десна

Новина українською

"Колос" объявил о подписании контракта с экс-полузащитником "Десны" Андреем Тотовицким.

Детали соглашения с 28-летним футболистом не разглашаются.

Ранее Тотовицкий покинул "Десну", в составе которой выступал с января 2020 года. В составе черниговского клуба футболист провел 47 матчей, забив 16 голов и отдав девять голевых передач.

Андрей – воспитанник донецкого "Шахтера". Он также выступал за "Мариуполь", "Зарю" и бельгийский "Кортрейк".

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В статье: Андрей Тотовицкий Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК Колос

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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.12.2021 в 14:37
Лучше бы в Днепр1
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0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.12.2021 в 14:37
Сильно!
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0
0


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