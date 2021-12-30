Колос объявил о трансфере экс-лидера Десны

"Колос" объявил о подписании контракта с экс-полузащитником "Десны" Андреем Тотовицким.

Детали соглашения с 28-летним футболистом не разглашаются.

Ранее Тотовицкий покинул "Десну", в составе которой выступал с января 2020 года. В составе черниговского клуба футболист провел 47 матчей, забив 16 голов и отдав девять голевых передач.

Андрей – воспитанник донецкого "Шахтера". Он также выступал за "Мариуполь", "Зарю" и бельгийский "Кортрейк".