Спустя полгода разлуки. Ореховский вернулся в Колос

25-летний полузащитник Павел Ореховский вернулся в "Колос", сообщает пресс-служба ковалевского клуба.

Ореховский недавно покинул львовский "Рух", в котором провел всего полгода. Футболисту не удалось закрепиться в стартовом составе команды Леонида Кучука.

Примечательно, что футболист уже знаком с ковалевской командой. Хавбек, который является воспитанником "Динамо", выступал за "ковалевцев" в течение двух прошлых сезонов.

В нынешнем сезоне Ореховский провел шесть матчей за "Рух" и отличился одной результативной передачей.

Ранее "Колос" объявил о подписании экс-полузащитника "Десны" Андрея Тотовицкого.