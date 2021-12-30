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Спустя полгода разлуки. Ореховский вернулся в Колос
Хавбек не смог заиграть во львовском клубе
koloskovalivka.com
25-летний полузащитник Павел Ореховский вернулся в "Колос", сообщает пресс-служба ковалевского клуба.
Ореховский недавно покинул львовский "Рух", в котором провел всего полгода. Футболисту не удалось закрепиться в стартовом составе команды Леонида Кучука.
Примечательно, что футболист уже знаком с ковалевской командой. Хавбек, который является воспитанником "Динамо", выступал за "ковалевцев" в течение двух прошлых сезонов.
В нынешнем сезоне Ореховский провел шесть матчей за "Рух" и отличился одной результативной передачей.
Ранее "Колос" объявил о подписании экс-полузащитника "Десны" Андрея Тотовицкого.
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