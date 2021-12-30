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Спустя полгода разлуки. Ореховский вернулся в Колос

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек не смог заиграть во львовском клубе

Спустя полгода разлуки. Ореховский вернулся в Колос

koloskovalivka.com

Новина українською

25-летний полузащитник Павел Ореховский вернулся в "Колос", сообщает пресс-служба ковалевского клуба.

Ореховский недавно покинул львовский "Рух", в котором провел всего полгода. Футболисту не удалось закрепиться в стартовом составе команды Леонида Кучука.

Примечательно, что футболист уже знаком с ковалевской командой. Хавбек, который является воспитанником "Динамо", выступал за "ковалевцев" в течение двух прошлых сезонов.

В нынешнем сезоне Ореховский провел шесть матчей за "Рух" и отличился одной результативной передачей.

Ранее "Колос" объявил о подписании экс-полузащитника "Десны" Андрея Тотовицкого.

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В статье: Колос (Ковалевка) Павел Ореховский
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Источник:
ФК Колос

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