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1000 грн за вакцинацию можно потратить на абонемент на домашние матчи Шахтера

Премьер-лига
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Благодаря этой возможности можно существенно сэкономить

1000 грн за вакцинацию можно потратить на абонемент на домашние матчи Шахтера

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

19 декабря вступила в действие правительственная программа "єПідтримка". Каждый украинец, имеющий две дозы вакцины от COVID-19, может получить на специальный счет 1 000 гривен из государственного бюджета.

Футбольный клуб "Шахтер" предлагает своим болельщикам приобрести абонемент на вторую часть сезона, использовав государственную выплату. Предложение распространяется на места в SkyUp Club и действует до 28 февраля. При номинальной стоимости абонемента в 1 600 гривен его можно приобрести за 1 000 гривен.

Напомним, что свой первый домашний матч в 2022-м году "Шахтер" проведет 6 марта против "Черноморца".

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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