1000 грн за вакцинацию можно потратить на абонемент на домашние матчи Шахтера

19 декабря вступила в действие правительственная программа "єПідтримка". Каждый украинец, имеющий две дозы вакцины от COVID-19, может получить на специальный счет 1 000 гривен из государственного бюджета.

Футбольный клуб "Шахтер" предлагает своим болельщикам приобрести абонемент на вторую часть сезона, использовав государственную выплату. Предложение распространяется на места в SkyUp Club и действует до 28 февраля. При номинальной стоимости абонемента в 1 600 гривен его можно приобрести за 1 000 гривен.

Напомним, что свой первый домашний матч в 2022-м году "Шахтер" проведет 6 марта против "Черноморца".