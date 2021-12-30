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1000 грн за вакцинацию можно потратить на абонемент на домашние матчи Шахтера
Благодаря этой возможности можно существенно сэкономить
Фото: ФК Шахтер Донецк
19 декабря вступила в действие правительственная программа "єПідтримка". Каждый украинец, имеющий две дозы вакцины от COVID-19, может получить на специальный счет 1 000 гривен из государственного бюджета.
Футбольный клуб "Шахтер" предлагает своим болельщикам приобрести абонемент на вторую часть сезона, использовав государственную выплату. Предложение распространяется на места в SkyUp Club и действует до 28 февраля. При номинальной стоимости абонемента в 1 600 гривен его можно приобрести за 1 000 гривен.
Напомним, что свой первый домашний матч в 2022-м году "Шахтер" проведет 6 марта против "Черноморца".
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