Хачериди, Бутко, Калитвинцев. Кто может помочь Григорчуку спасать Черноморец

В Одессу новогодний праздник пришел раньше положенного. А как иначе объяснить тот факт, что Роман Григорчук вернулся в южный город, во второй раз возглавив "Черноморец"? Роман Иосифович - легендарная персона для "моряков", которого можно поставить в один ряд с Виктором Прокопенко. Именно при Григорчуке случился последний взлет "Черноморца", и теперь фанаты верят, что чудо возможно во второй раз.

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Однако приглашение тренера - это только половина дела. Нужны кадры, а учитывая, что молодые воспитанники "Динамо" клуб покинут (так говорят), то с этим в Одессе могут возникнуть проблемы. UA-Футбол подготовил список из десяти игроков, которые находятся без команды и вполне могут вписаться в новый "Черноморец".

Антон Канибалоцкий, вратарь, 33 года

Последний клуб: "Минай"

Страж ворот поиграл в УПЛ за немалое количество команд - "Шахтер", "Днепр", "Кривбасс", "Карпаты". Помимо этого, Антон играл в еврокубках, а также был в составе иностранных коллективов. Канибалоцкий - это опыт, что очень важно для игрока его позиции. Почему бы Григорчуку не попробовать сделать на него ставку?

Артем Сухоцкий, левый защитник, 29 лет

Последний клуб: "Десна"

Опытный фулбек покинул "северян" летом и с того момента находится в активном поиске. И это удивляет. Артем очень задорно играл в "Десне", где полгода имел статус основного футболиста. Сейчас Сухоцкий в отличном возрасте, чтобы напомнить о себе, что он вполне способен сделать в "Черноморце".

Богдан Бутко, правый защитник, 30 лет

Последний клуб: "Эрзурумспор"

Немного удивительно, что Бутко находится в списке игроков, которые не могут найти себе клуб. На его счету более 50-ти игр в футболке "Шахтера", матчи в еврокубках и национальной сборной. 30 лет - не возраст для полугодового простоя, а потому зимой Богдану нужно искать команду. Почему бы не попробовать стать одним из лидеров в новом проекте на юге Украины?

Евгений Хачериди, центральный защитник, 34 года

Последний клуб: "Динамо" (Брест)

Яркий свободный агент, который пока не сказал своего последнего слова. Летом Хачериди был в шаге от того, чтобы оказаться в "Десне", однако по итогу стороны не смогли договориться. Почти год опытный центрбек находится в статусе свободного агента, однако ему еще есть что предложить. Если к Хачериди найти подход, то и в 34 он сможет приносить пользу. Это может стать интересным вызовом для Романа Григорчука.

Владислав Калитвинцев, правый вингер, 28 лет

Последний (?) клуб: "Десна"

Это еще официально не подтверждено, однако все указывает, что пути Калитвинцева и "Десны" разошлись. Игрок разорвал контракт с клубом из-за невыплат по зарплате, что стало плохой новостью для "северян", и отличной для остальных клубов. Уровень грандов Влад не потянет, однако в любой другой команде у него будут шансы и на основу, и на статус лидера. Не забывайте, в свое время Калитвинцев уже играл на юге Украины.

Валерий Бондаренко, центральный защитник, 27 лет

Последний клуб (?): "Ворскла"

Опять же, официальной информации у нас нет, но все идет к тому, что Бондаренко досрочно прекратит свою аренду в "Ворскле". Общего языка с Максимовым он не нашел, из-за чего за полгода отыграл шесть игр. Куда дальше? В "Шахтер"? Вряд ли, там и так защитников хватает. Еще одна аренда? Очень вероятно. В "Черноморце" Валерий вполне мог бы претендовать на место в старте - физические данные, игра на втором этаже, неплохой пас. Он все умеет.

Сергей Болбат, правый защитник/вингер, 28 лет

Последний клуб: "Десна"

31-го декабря 2021-го у Болбата заканчивается аренда в составе черниговчан. Шансов, что она будет продлена очень мало, а потому его ситуация схожа с проблемой Бондаренко. Придется искать новую команду. Для Григорчука Сергей станет очень полезным солдатом. У него есть опыт игры в атаке и обороне, он успел побегать в ЛЧ и за сборную, а потому Роман Иосифович будет рад такому трансферу.

Владлен Юрченко, атакующий полузащитник, 27 лет

Последний клуб: "Десна"

Еще один футболист, который никак не может найти новое место. Владлен сиял в "Заре", однако летом 2020-го решил, что достоин большего. Не получилось. Пропустив начало сезона, он пытался догнать остальных в качестве игрока "Десны", однако в декабре ушел. Не до конца ясно, куда он сможет перейти зимой. Вполне возможно, что придется работать на свой рейтинг с самого начала, а это неплохо делать там, где будет регулярная практика. К примеру, в "Черноморце".

Николай Морозюк, правый защитник, 33 года

Последний клуб: "Ризеспор"

Нет, это не стеб. По двум причинам. Первая, Морозюк, как и многие в нашем списке, способен дать "Черноморцу" важную вещь - опыт. Для спасения коллектива это всегда важно. Второе. Морозюк притянет к клубу дополнительное внимание прессы, что для нового проекта также будет иметь значение. Однако тут важно не переборщить, сделав так, чтобы футбол не превратился в реалити-шоу.

Филипп Будковский, центральный нападающий, 29 лет

Последний клуб: "Десна"

Ну и напоследок нашли человека, который будет забивать голы. Будковский, как и многие этой зимой, покинул "Десну", однако не потерял статус добротного в рамках УПЛ нападающего. Он хорош на втором этаже, может побороться за мяч, может замкнуть навес/прострел. Такой набор качеств лишним не будет. Да, в этом сезоне он забил всего раз, но где бороться с кризисом, как не на новом месте?