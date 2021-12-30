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Денис Костышин продолжит карьеру в Александрии - источник
Кажется, хавбек уходил не на пустое место
instagram.com/kostyshyn_denys
Полузащитник "Колоса " Денис Костышин, который
Об этом сообщает журналист "Футбольного формата" Лев Галушко.
Напомним, что контракт Костышина был рассчитан до конца сезона, однако у клуба и игрока была договоренность, что "Колос" отпустит игрока, если у него будет хорошее предложение.
Напомним, что Костышин стал игроком "Колоса" летом 2018 года. С того момента хавбек сыграл за ковалевцев 84 матча, в которых забил 13 голов и отдал 4 ассиста.
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