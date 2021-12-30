Денис Костышин продолжит карьеру в Александрии - источник

Полузащитник "Колоса " Денис Костышин, который вчера покинул команду из Ковалевки , продолжит карьеру в "Александрии".

Об этом сообщает журналист "Футбольного формата" Лев Галушко.

Напомним, что контракт Костышина был рассчитан до конца сезона, однако у клуба и игрока была договоренность, что "Колос" отпустит игрока, если у него будет хорошее предложение.

Напомним, что Костышин стал игроком "Колоса" летом 2018 года. С того момента хавбек сыграл за ковалевцев 84 матча, в которых забил 13 голов и отдал 4 ассиста.