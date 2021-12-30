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Денис Костышин продолжит карьеру в Александрии - источник

Премьер-лига
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(1 голосов)

Кажется, хавбек уходил не на пустое место

Денис Костышин продолжит карьеру в Александрии - источник

instagram.com/kostyshyn_denys

Новина українською

Полузащитник "Колоса " Денис Костышин, который вчера покинул команду из Ковалевки, продолжит карьеру в "Александрии".

Об этом сообщает журналист "Футбольного формата" Лев Галушко.

Напомним, что контракт Костышина был рассчитан до конца сезона, однако у клуба и игрока была договоренность, что "Колос" отпустит игрока, если у него будет хорошее предложение.

Напомним, что Костышин стал игроком "Колоса" летом 2018 года. С того момента хавбек сыграл за ковалевцев 84 матча, в которых забил 13 голов и отдал 4 ассиста.

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В статье: ФК Александрия Денис Костышин Колос (Ковалевка)
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.12.2021 в 18:15
А где нашёл? Как искал? Думал, что шляпу нашёл?
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.12.2021 в 18:14
Лучше бы в Черноморец!
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