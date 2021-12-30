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"Совы атакуют". Шахтер представил мультфильм о новогодних приключениях Крота

Премьер-лига
(1 голосов)

Для детей и их родителей

"Совы атакуют". Шахтер представил мультфильм о новогодних приключениях Крота

скриншот youtube

Новина українською

В канун новогодних праздников "Шахтер" представил мультфильм о приключениях символа клуба - крота. В мультике появляются известные игроки, тренеры и функционеры "Шахтера".

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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Lowdown-truth (Київ)
30.12.2021 в 18:17
Fonseca help ахаха! у 2002 році. Без дріб’язкових образ і дешевих шпильок у бік Циганика - це був би не Шахтар. Ідея класна, але виконання - повний кротець.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.12.2021 в 18:03
Прикольно))))
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