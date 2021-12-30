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Юрий Мороз и несколько арендованных игроков Динамо могут остаться в Черноморце

Премьер-лига
(1 голосов)

Кадровый вопрос будет решаться уже в январе

Юрий Мороз и несколько арендованных игроков Динамо могут остаться в Черноморце

Фото - ФК Маріуполь / автор невідомий

Новина українською

Сегодня, 30 декабря, одесский "Черноморец" объявил о назначении на пост главного тренера команды Романа Григорчука. Так же было объявлено, что, в свою очередь, покинет одесский клуб со своими помощниками уже бывший тренер одесситов Юрий Мороз, который руководил "моряками" в осенней части сезона.

Однако, по информации Meta-ratings, учитывая, что у Мороза был контракт с одесситами до лета 2022 года, и тот факт, что пока ещё идёт процесс передачи документов новым владельцам клубов, возможен вариант, что Мороз войдёт в тренерский штаб Роман Григорчука.

Такой вариант более предметно может обсуждаться в том случае, если "Черноморец" оставит в своем составе нескольких арендованных игроков "Динамо", а сам Мороз не трудоустроится в другой клуб.

По имеющейся информации, Роману Григорчуку интересны некоторые игроки столичного клуба, однако продолжит ли кто-то из них свою карьеру в Одессе, решится в период с 10 по 13 января, когда после отпуска в Киев приедут президент "Динамо" Игорь Суркис и главный тренер команды Мирча Луческу.

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В статье: Роман Григорчук Юрий Мороз Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
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Источник:
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Комментарии (8)
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Leo-23 (Одесса)
30.12.2021 в 18:36
Оф. сайт Черноморца:Находившийся с июня 2021 года на посту главного тренера «Черноморца» Юрий МОРОЗ покидает наш клуб. Также завершили свою работу в команде «моряков» ассистенты Юрия Леонтьевича Андрей АННЕНКОВ, Сергей ДЕМЯНЕЦ и Сергей ШМАТОВАЛЕНКО.
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alex.belogubko (одесса)
30.12.2021 в 18:16
Суркис даст добро только за каких игроков -тех что хочет ГРИ или других --подождём а Мирча лучших хочет отдать ДК Румынию
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.12.2021 в 18:13
А Мороза звали на голубой корпорат?
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Рівнянин (Рівне)
30.12.2021 в 17:45
З цього Григорчука тренер,як з мого х.. балалайка!Тренував за 20 років 7 команд,і з якою він добився більш-менш пристойного результату??? З жодною! А з Солігорського Шахтаря його тупо поперли.Жаль Чорноморець! Я думав,що в другому колі, ці пацанята дадуть жару всім!
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.12.2021 в 18:06
Жалко, потому что они деревянные и никому ненужные((((( Рюмс, рюмс, рюмс....... Мороз на сердце у Мороза((((((
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ascent (Луксор)
30.12.2021 в 17:31
Мороза жалко, не думаю, что он согласится остаться...
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odinvodin (Доброполье)
30.12.2021 в 17:22
Мороза вместе с шоблой воспитанников в Динамо(Бухарест)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.12.2021 в 17:22
Бедненькие, совсем некуда деваться!
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