Юрий Мороз и несколько арендованных игроков Динамо могут остаться в Черноморце

Сегодня, 30 декабря, одесский "Черноморец" объявил о назначении на пост главного тренера команды Романа Григорчука . Так же было объявлено, что, в свою очередь, покинет одесский клуб со своими помощниками уже бывший тренер одесситов Юрий Мороз, который руководил "моряками" в осенней части сезона.

Однако, по информации Meta-ratings, учитывая, что у Мороза был контракт с одесситами до лета 2022 года, и тот факт, что пока ещё идёт процесс передачи документов новым владельцам клубов, возможен вариант, что Мороз войдёт в тренерский штаб Роман Григорчука.

Такой вариант более предметно может обсуждаться в том случае, если "Черноморец" оставит в своем составе нескольких арендованных игроков "Динамо", а сам Мороз не трудоустроится в другой клуб.

По имеющейся информации, Роману Григорчуку интересны некоторые игроки столичного клуба, однако продолжит ли кто-то из них свою карьеру в Одессе, решится в период с 10 по 13 января, когда после отпуска в Киев приедут президент "Динамо" Игорь Суркис и главный тренер команды Мирча Луческу.