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Юрий Мороз и несколько арендованных игроков Динамо могут остаться в Черноморце
Кадровый вопрос будет решаться уже в январе
Фото - ФК Маріуполь / автор невідомий
Сегодня, 30 декабря, одесский
Однако, по информации Meta-ratings, учитывая, что у Мороза был контракт с одесситами до лета 2022 года, и тот факт, что пока ещё идёт процесс передачи документов новым владельцам клубов, возможен вариант, что Мороз войдёт в тренерский штаб Роман Григорчука.
Такой вариант более предметно может обсуждаться в том случае, если "Черноморец" оставит в своем составе нескольких арендованных игроков "Динамо", а сам Мороз не трудоустроится в другой клуб.
По имеющейся информации, Роману Григорчуку интересны некоторые игроки столичного клуба, однако продолжит ли кто-то из них свою карьеру в Одессе, решится в период с 10 по 13 января, когда после отпуска в Киев приедут президент "Динамо" Игорь Суркис и главный тренер команды Мирча Луческу.
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