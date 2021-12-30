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Колос удалил информацию о переходе Тотовицкого - между сторонами возникли нюансы по контракту

Премьер-лига
(1 голосов)

Немного поспешили

Колос удалил информацию о переходе Тотовицкого - между сторонами возникли нюансы по контракту

Фото: ФК Десна

Новина українською

30 декабря "Колос" на своем официальном сайте сообщил о подписании экс-футболиста "Шахтера" и "Десны" Андрея Тотовицкого.

Впрочем, уже через пару часов клуб убрал информацию с сайта и соцсетей о трансфере 28-летнего футболиста.

Как сообщает Football Hub, это связано с тем, что между сторонами возникли определенные нюансы по контракту.

Напомним, что ранее Тотовицкий покинул "Десну", в составе которой выступал с января 2020 года. В составе черниговского клуба футболист провел 47 матчей, забив 16 голов и отдав девять голевых передач.

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В статье: Андрей Тотовицкий Колос (Ковалевка)
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
30.12.2021 в 18:10
и этот идёт в ЧО
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