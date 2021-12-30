Колос удалил информацию о переходе Тотовицкого - между сторонами возникли нюансы по контракту

30 декабря "Колос" на своем официальном сайте сообщил о подписании экс-футболиста "Шахтера" и "Десны" Андрея Тотовицког о.

Впрочем, уже через пару часов клуб убрал информацию с сайта и соцсетей о трансфере 28-летнего футболиста.

Как сообщает Football Hub, это связано с тем, что между сторонами возникли определенные нюансы по контракту.

Напомним, что ранее Тотовицкий покинул "Десну", в составе которой выступал с января 2020 года. В составе черниговского клуба футболист провел 47 матчей, забив 16 голов и отдав девять голевых передач.