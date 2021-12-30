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Колос удалил информацию о переходе Тотовицкого - между сторонами возникли нюансы по контракту
Немного поспешили
Фото: ФК Десна
30 декабря "Колос" на своем официальном сайте сообщил о
Впрочем, уже через пару часов клуб убрал информацию с сайта и соцсетей о трансфере 28-летнего футболиста.
Как сообщает Football Hub, это связано с тем, что между сторонами возникли определенные нюансы по контракту.
Напомним, что ранее Тотовицкий покинул "Десну", в составе которой выступал с января 2020 года. В составе черниговского клуба футболист провел 47 матчей, забив 16 голов и отдав девять голевых передач.
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