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Динамо: Все игроки команды получают зарплату и бонусы исключительно в гривне с уплатой всех налогов

Премьер-лига
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(1 голосов)

Динамо грозит судом медиахолдингу Kelsey Publishing Ltd и журналисту Задерновскому

Динамо: Все игроки команды получают зарплату и бонусы исключительно в гривне с уплатой всех налогов

fcdynamo.com

Новина українською

"Динамо" ответило на официальный журналистский запрос и прокомментировало решение медиахолдинга Kelsey Publishing Ltd сохранить материал издания World Soccer о якобы офшорных махинациях с зарплатами руководства клуба.

Напомним, что после публикации киевское "Динамо" обратилось в издание с требованием остановить распространение этой информации и опровергнуть обнародованные данные.

Позже Журналист World Soccer Олег Задерновский заявил, что издание провело служебную проверку его материала и не нашло в ней никакой ложной либо искаженной информации.

- Какие дальнейшие действия "Динамо" в связи с решением медиахолдинга Kelsey Publishing Ltd сохранить материал, а также заявлением компании, что "Статья не вводит в заблуждение и не является ложной"?

– Наш клуб готовит повторный запрос на данный медиахолдинг с указанием ошибок в проведенном ими, так называемом, "расследовании". В случае, если Kelsey Publishing продолжит игнорировать документальные подтверждения неправдивости опубликованной ими информации и уклоняться от опровержения данного материала, мы будем принимать дальнейшие юридические действия по признанию опубликованной информации неправдивой, в том числе путем подачи иска против Олега Задерновского как автора статьи, так и против самого издательства.

- Ранее "Динамо" заявило, что некоторые факты, изложенные в материале издания, являются фейком. Какие именно детали этого материала не соответствуют действительности?

– В первую очередь мы не согласны с посылом автора статьи о том, что якобы в процессе получения "Динамо" компенсации по программе защиты клубов ФИФА была раскрыта "неприглядная картина многолетней финансовой практики, которую использует клуб "Динамо" Киев", как утверждал автор статьи. Это в полной мере не соответствует действительности.

Так, "Динамо", в соответствии с регламентом получения данной компенсации, подало соответствующее заявление, в результате чего уже были согласованы и размер дневной компенсации, который соответствует полной зарплате футболиста, в том числе налоги с доходов физических лиц, военный сбор и ЕСВ, которые уплачиваются в государственный бюджет.

В ближайшее время мы ожидаем получения компенсации за период с 28 июля по 30 ноября 2021 года (за первые 28 дней компенсация не выплачивается).

В этой связи обратим внимания, что в упомянутой неправдивой статье указывается, что "Динамо" имеет право на получение "9,70 евро за каждый день травмы игрока и 1485 евро за 5 месяцев", исходя из того, что якобы "Беседину клубом выплачивается зарплата, составляющая эквивалент 290 евро в месяц".

Данная информация не имеет ничего общего с реальностью. Заработная плата, выплачиваемая Беседину, в действительности, значительно превышает указанную сумму. В рамках подачи своего заявления на компенсацию по вышеуказанной программе защиты клубов мы предоставили трудовой договор Беседина, а также платежные поручения, которые подтверждают фактическую выплату заработной платы в национальной валюте Украины, в этой связи никаких вопросов к "Динамо" не возникло.

Более того, мы предоставили эти документы для внутреннего пользования и Kelsey Publishing LTD. Тем не менее по непонятным для нас причинам юридическая компания, нанятая этим медиахолдингом, проигнорировала данные документы, которые бесспорно подтверждают размер заработной платы Артема Беседина и тот факт, что все эти выплаты осуществляются "Динамо" на украинский счет, а вместо этого основывает свою позицию на информации, которая была в СМИ в 2019-2020 годах.

Также неправдивой является и информация о том, что "компания [Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd.- прим.] заключает индивидуальные имиджевые контракты со всеми игроками киевского

"Динамо", включая Беседина. Согласно своего имиджевого контракта он получает 45000 евро в месяц, что примерно в 155 раз больше суммы, которую он официально получает в Украине".

На самом же деле, футболисты "Динамо", в том числе и Артем Беседин, получают всю заработную плату исключительно в Украине по прямому трудовому контракту с клубом.

- Футболисты "Динамо", в частности Артем Беседин, о котором упоминалось в материале, получают зарплату исключительно в украинском поле или же в том числе через офшорные счета?

– Как мы подтвердили выше, Артем Беседин, как и другие футболисты, получают зарплату и бонусы исключительно в национальной валюте (гривне) на их украинские счета в качестве заработной платы, с уплатой всех соответствующих налогов и сборов.

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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (17)
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Виктор 2209 (Мехико)
30.12.2021 в 20:39
Какие гривны?!Харэ уже эти спагетти вешать без соуса на уши.Мутили,мутят и будут мутить
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0
-1
avatar
Цап-царап (Харків)
30.12.2021 в 20:30
На месте Суркисов надо было сделать запрос в налоговую службу на аудиторскую проверку деятельности за последний год, а результат обнародовать... Что бы неповадно было, всяким там, раскрывать рот на честных пацанов.
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+1
0
royalstas (Вінниця)
30.12.2021 в 20:22
Не здивуюсь якщо в білу футболісти отримують десь як продавщиця в АТБ) Так вони і жили....
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+1
-1
KadimXa (Харьков)
30.12.2021 в 20:21
Ага конечно, только когда любого футболиста спрашивают про премиальные,они абсолютно все называют суммы в валюте. Вон в интернете куча разных интервью футболистов есть по этому поводу.
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0
-1
Dimka26 (Чернигов)
30.12.2021 в 20:01
В гривнах все футболисты получают?)) Даже легионеры? Очень странно)
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+3
-6
Olegyurchak (Хмельницький )
30.12.2021 в 20:46
Нічого дивного, в Україні офіційна платня проводиться тільки в національній валюті. Якщо це не стосується міжнародних банківських платежів.
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
30.12.2021 в 19:42
Мы все знаем что Суркисы самые честные футбольные чиновники во вселенной.)))
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+7
-5
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Віктор Бокасса (Betwmount)
30.12.2021 в 19:51
Вусякому трибуну на стадіоні не підривали, щоб зайняти місце свого ж боса....
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+3
-2
ещё не специалист (Кривой Рог)
30.12.2021 в 20:06
..........
0
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
30.12.2021 в 20:07
Ти тупий?)
0
-3
ещё не специалист (Кривой Рог)
30.12.2021 в 20:14
боїся відповісти? у тебе очко жим-жим? можеш тільки вгору коником пісяти?
0
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
30.12.2021 в 20:43
Вусяка, вивчи спочатку мову, перш ніж писати.
0
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
30.12.2021 в 19:40
Цікаво б опублікувати зарплатню ніггерів Смоктаря.
Ответить
+2
-2
royalstas (Вінниця)
30.12.2021 в 19:23
Ну нафіга оце брехати вже всі давно знають про кіперську фірму...............................
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+6
-4
ещё не специалист (Кривой Рог)
30.12.2021 в 19:37
і звідки знають оті всі? Від тролей ШД, чи від інших "добродіїв"? Чи може і від тих і других? Два роки тому на всіх футбольних сайтах були публікації скан-копій налогових декларацій деяких гравців Динамо. Точно пам"ятаю, що були данні по Сидорчуку: зарлата та інше. Після - все затихло, всі заспокоїлися. Тепер новий рух навколо цього. Комусь це вигідно...
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+4
-5
royalstas (Вінниця)
30.12.2021 в 20:27
Слухай якщо тобі і розслідування іноземних організацій нічого не значить тоді сліпо вірь Суркісу цей жид кращий за всіх!) В нього нема офшорної кіперської фірми яка платить гроші гравцям без податків а в Києві всі отримують мінімалку по 5-10 тисяч гривень. Можливо декількох гравців оформили в білу для відводу очей але це суттєво ситуацію не змінює...
0
-2
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Просто Квашин (Харьков)
30.12.2021 в 21:07
Заднеприводный гей... Ты отдаваясь мужикам, много налогов заплатил ???
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