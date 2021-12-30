Динамо: Все игроки команды получают зарплату и бонусы исключительно в гривне с уплатой всех налогов

"Динамо" ответило на официальный журналистский запрос и прокомментировало решение медиахолдинга Kelsey Publishing Ltd сохранить материал издания World Soccer о якобы офшорных махинациях с зарплатами руководства клуба .

Напомним, что после публикации киевское "Динамо" обратилось в издание с требованием остановить распространение этой информации и опровергнуть обнародованные данные.

Позже Журналист World Soccer Олег Задерновский заявил, что издание провело служебную проверку его материала и не нашло в ней никакой ложной либо искаженной информации .

- Какие дальнейшие действия "Динамо" в связи с решением медиахолдинга Kelsey Publishing Ltd сохранить материал, а также заявлением компании, что "Статья не вводит в заблуждение и не является ложной"?

– Наш клуб готовит повторный запрос на данный медиахолдинг с указанием ошибок в проведенном ими, так называемом, "расследовании". В случае, если Kelsey Publishing продолжит игнорировать документальные подтверждения неправдивости опубликованной ими информации и уклоняться от опровержения данного материала, мы будем принимать дальнейшие юридические действия по признанию опубликованной информации неправдивой, в том числе путем подачи иска против Олега Задерновского как автора статьи, так и против самого издательства.

- Ранее "Динамо" заявило, что некоторые факты, изложенные в материале издания, являются фейком. Какие именно детали этого материала не соответствуют действительности?

– В первую очередь мы не согласны с посылом автора статьи о том, что якобы в процессе получения "Динамо" компенсации по программе защиты клубов ФИФА была раскрыта "неприглядная картина многолетней финансовой практики, которую использует клуб "Динамо" Киев", как утверждал автор статьи. Это в полной мере не соответствует действительности.

Так, "Динамо", в соответствии с регламентом получения данной компенсации, подало соответствующее заявление, в результате чего уже были согласованы и размер дневной компенсации, который соответствует полной зарплате футболиста, в том числе налоги с доходов физических лиц, военный сбор и ЕСВ, которые уплачиваются в государственный бюджет.

В ближайшее время мы ожидаем получения компенсации за период с 28 июля по 30 ноября 2021 года (за первые 28 дней компенсация не выплачивается).

В этой связи обратим внимания, что в упомянутой неправдивой статье указывается, что "Динамо" имеет право на получение "9,70 евро за каждый день травмы игрока и 1485 евро за 5 месяцев", исходя из того, что якобы "Беседину клубом выплачивается зарплата, составляющая эквивалент 290 евро в месяц".

Данная информация не имеет ничего общего с реальностью. Заработная плата, выплачиваемая Беседину, в действительности, значительно превышает указанную сумму. В рамках подачи своего заявления на компенсацию по вышеуказанной программе защиты клубов мы предоставили трудовой договор Беседина, а также платежные поручения, которые подтверждают фактическую выплату заработной платы в национальной валюте Украины, в этой связи никаких вопросов к "Динамо" не возникло.

Более того, мы предоставили эти документы для внутреннего пользования и Kelsey Publishing LTD. Тем не менее по непонятным для нас причинам юридическая компания, нанятая этим медиахолдингом, проигнорировала данные документы, которые бесспорно подтверждают размер заработной платы Артема Беседина и тот факт, что все эти выплаты осуществляются "Динамо" на украинский счет, а вместо этого основывает свою позицию на информации, которая была в СМИ в 2019-2020 годах.

Также неправдивой является и информация о том, что "компания [Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd.- прим.] заключает индивидуальные имиджевые контракты со всеми игроками киевского

"Динамо", включая Беседина. Согласно своего имиджевого контракта он получает 45000 евро в месяц, что примерно в 155 раз больше суммы, которую он официально получает в Украине".

На самом же деле, футболисты "Динамо", в том числе и Артем Беседин, получают всю заработную плату исключительно в Украине по прямому трудовому контракту с клубом.

- Футболисты "Динамо", в частности Артем Беседин, о котором упоминалось в материале, получают зарплату исключительно в украинском поле или же в том числе через офшорные счета?

– Как мы подтвердили выше, Артем Беседин, как и другие футболисты, получают зарплату и бонусы исключительно в национальной валюте (гривне) на их украинские счета в качестве заработной платы, с уплатой всех соответствующих налогов и сборов.