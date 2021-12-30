Днепр-1 назначил нового спортивного директора и шеф-скаута клуба

Некоторые изменения произошли в спортивном руководстве " Днепра-1 ".

Так, новым спортивным директором клуба стал Глеб Платов, который ранее занимал должность шеф-скаута и руководителя молодежного сектора "Днепра-1".

Ну а новым шеф-скаутом днепровского клуба стал экс-работник "Шахтера" Глеб Корниенко.

Корниенко в "Шахтере" работал ведущим скаутом, но ушел из клуба в конце декабря. Также "Шахтер" покинули Жозе Боту, Андрей Федченков и Андрей Котов – почти весь прежний скаутский отдел клуба.

Платов и Корниенко были сооснователями платформы PASS от УАФ, посвященной футбольному анализу, скаутингу, а также работе тренеров.