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Днепр-1 назначил нового спортивного директора и шеф-скаута клуба
Некоторые изменения в спортивном руководстве клуба
scdnipro1.com.ua
Некоторые изменения произошли в спортивном руководстве "
Так, новым спортивным директором клуба стал Глеб Платов, который ранее занимал должность шеф-скаута и руководителя молодежного сектора "Днепра-1".
Ну а новым шеф-скаутом днепровского клуба стал экс-работник "Шахтера" Глеб Корниенко.
Корниенко в "Шахтере" работал ведущим скаутом, но ушел из клуба в конце декабря. Также "Шахтер" покинули Жозе Боту, Андрей Федченков и Андрей Котов – почти весь прежний скаутский отдел клуба.
Платов и Корниенко были сооснователями платформы PASS от УАФ, посвященной футбольному анализу, скаутингу, а также работе тренеров.
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