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Днепр-1 назначил нового спортивного директора и шеф-скаута клуба

Премьер-лига
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Некоторые изменения в спортивном руководстве клуба

Днепр-1 назначил нового спортивного директора и шеф-скаута клуба

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Некоторые изменения произошли в спортивном руководстве "Днепра-1".

Так, новым спортивным директором клуба стал Глеб Платов, который ранее занимал должность шеф-скаута и руководителя молодежного сектора "Днепра-1".

Ну а новым шеф-скаутом днепровского клуба стал экс-работник "Шахтера" Глеб Корниенко.

Корниенко в "Шахтере" работал ведущим скаутом, но ушел из клуба в конце декабря. Также "Шахтер" покинули Жозе Боту, Андрей Федченков и Андрей Котов – почти весь прежний скаутский отдел клуба.

Платов и Корниенко были сооснователями платформы PASS от УАФ, посвященной футбольному анализу, скаутингу, а также работе тренеров.

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В статье: СК Днепр-1
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Источник:
СК Днепр-1

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