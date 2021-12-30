  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Гендиретор Металлиста 1925: Замечаний к тренерскому штабу Кривенцова нет
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гендиретор Металлиста 1925: Замечаний к тренерскому штабу Кривенцова нет

Премьер-лига
(1 голосов)

Также руководство довольно и игроками команды

Гендиретор Металлиста 1925: Замечаний к тренерскому штабу Кривенцова нет

Фото: ФК Металлист 1925

Новина українською

Генеральный директор "Металлиста 1925" Ярослав Вдовенко подводя итоги 2021 года высказался о работе тренерского штаба и футболистов команды.

"Замечаний к тренерскому штабу нет. Кроме Валерия Кривенцова, у нас еще есть Евгений Котов, Александр Коваль, Сергей Вольваков. Каждый из тренеров занимается своей линией. И даже если посмотреть игру по линиям, то вы заметите, что в каждой (вратарской, защите, полузащите, атаке), там заметна рука, которую прикладывает тренерский штаб. И всем этим руководит Валерий Сергеевич.

То, в какую игру мы играем, какой футбол показываем – ничего не меняется даже при тех обстоятельствах, когда очень много травмированных. А резервисты выходят и пытаются играть в футбол, который ставит главный тренер с помощью своих ассистентов. Мне нравится, как работает наш штаб.

Насчет футболистов. Особых претензий нет ни к кому. Есть случайные ошибки. Роковые, чтобы сказать – это из-за него, такого я не могу вспомнить.

В общем, картина относительно футболистов, мне кажется, они выходят и стараются. Возможно, чего-то не хватает. Но здесь даже дело не в мастерстве, а в каких-то психологических моментах, возникающих у любых людей в процессе работы. Кто-то устал, для кого дело стало рутиной.

Наступает момент, когда человек не может перестроиться, отдаваться на все сто процентов. Тогда выходят эти ошибки, на которые нужно обращать внимание. Но считать их роковыми и обвинять в этом, я считаю, что мы не имеем права", - сказал Вдовенко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Валерий Кривенцов Металлист 1925 (Харьков) Ярослав Вдовенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...