Гендиретор Металлиста 1925: Замечаний к тренерскому штабу Кривенцова нет

Генеральный директор " Металлиста 1925 " Ярослав Вдовенко подводя итоги 2021 года высказался о работе тренерского штаба и футболистов команды.

"Замечаний к тренерскому штабу нет. Кроме Валерия Кривенцова, у нас еще есть Евгений Котов, Александр Коваль, Сергей Вольваков. Каждый из тренеров занимается своей линией. И даже если посмотреть игру по линиям, то вы заметите, что в каждой (вратарской, защите, полузащите, атаке), там заметна рука, которую прикладывает тренерский штаб. И всем этим руководит Валерий Сергеевич.

То, в какую игру мы играем, какой футбол показываем – ничего не меняется даже при тех обстоятельствах, когда очень много травмированных. А резервисты выходят и пытаются играть в футбол, который ставит главный тренер с помощью своих ассистентов. Мне нравится, как работает наш штаб.

Насчет футболистов. Особых претензий нет ни к кому. Есть случайные ошибки. Роковые, чтобы сказать – это из-за него, такого я не могу вспомнить.

В общем, картина относительно футболистов, мне кажется, они выходят и стараются. Возможно, чего-то не хватает. Но здесь даже дело не в мастерстве, а в каких-то психологических моментах, возникающих у любых людей в процессе работы. Кто-то устал, для кого дело стало рутиной.

Наступает момент, когда человек не может перестроиться, отдаваться на все сто процентов. Тогда выходят эти ошибки, на которые нужно обращать внимание. Но считать их роковыми и обвинять в этом, я считаю, что мы не имеем права", - сказал Вдовенко.