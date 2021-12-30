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Александрия определилась со спарринг-партнерами на сборе в Турции

Премьер-лига
(1 голосов)

На первом сборе горожане сыграют пять спаррингов

Александрия определилась со спарринг-партнерами на сборе в Турции

Новина українською

"Александрия" определилась со спарринг-партнерами на свое первом турецком сборе в Турции.

В январе запланировано пять контрольных поединков.

23.01 - ФК "Заглембе" (Польша)

26.01 - ФК "Гурник" (Польша)

27.01 - ФК "Балканы" (Косово)

31.01 - ФК "Каспий" (Казахстан) и ФК "Вайле" (Дания).

Также клуб сообщает, что по возможности, будет организована трансляция матчей на Yuotube.

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В статье: ФК Александрия
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Источник:
ФК Александрия

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