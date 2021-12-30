Премьер-лига
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Александрия определилась со спарринг-партнерами на сборе в Турции
На первом сборе горожане сыграют пять спаррингов
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В январе запланировано пять контрольных поединков.
23.01 - ФК "Заглембе" (Польша)
26.01 - ФК "Гурник" (Польша)
27.01 - ФК "Балканы" (Косово)
31.01 - ФК "Каспий" (Казахстан) и ФК "Вайле" (Дания).
Также клуб сообщает, что по возможности, будет организована трансляция матчей на Yuotube.
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Источник:ФК Александрия
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