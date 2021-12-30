Скаут Шахтера - о своем переходе в Днепр-1: Сложилось ощущение, что в Шахтере не так много перспектив дальнейшего роста

Скаут Глеб Корниенко рассказал о своем переходе из "Шахтера" в "Днепр-1 ".

– В первую очередь хотел бы поблагодарить "Шахтер" и его руководство за доверие. Это был отличный, уникальный опыт, который я получал на протяжение 5 лет.

По поводу ухода, все произошло очень быстро. Глобально я ранее задумывался об этом, что мне нужно двигаться дальше, делать следующий шаг в развитии, но катализатором стал переход Жозе Боту в ПАОК. "Шахтер" был готов оставить меня в той роли, в которой я был ранее, но у меня сложилось четкое, внутреннее ощущение, что нужно двигаться дальше, что не так много перспектив дальнейшего роста, как хотелось бы.

– Был вариант перейти в ПАОК вместе с Боту?

– Мы это с ним обсуждали еще раньше, но я понимал, что глобально мне бы хотелось столкнуться с другой футбольной реальностью. Я много взял от работы с Жозе в плане опыта, анализа, понимания футбольного рынка, понимания трансферных процессов. Но я понимал, что нужно идти дальше. Этим и был обусловлен мой следующий шаг. Надеюсь, у Жозе все отлично сложится в ПАОК. У него много идей, пусть ему удастся воплотить их.

– Чем вызваны такие кардинальные изменения в отделе скаутов "Шахтера"? Ушли же не только вы и Боту, а и Федченков и Котов.

– У всех были свои причины. Котов не работает в "Шахтере" уже около полугода. Федченков ушел в ПАОК вместе с Боту. Одной глобальной причины нет: нет такого, что клуб решил провести чистку рядов или что-то в этом роде. Это не соответствует действительности. Так сложились обстоятельства, у каждого они свои.

– Это означает, что "Шахтер" изменит свой трансферный вектор? Молодые бразильцы теперь не в приоритете?

– Исходя из последнего трансферного окна, уже нельзя сказать, что акцент был на молодых бразильцах. В любом случае, это уже вопрос не ко мне.

– Была ли просьба от Де Дзерби изменить трансферное направление?

– Нет. Не было четкого указания на этот счет. "Шахтер" всегда отличался тем, что есть определенная стратегия клуба, которой он придерживается независимо от персоны тренера и обстоятельств. Несмотря на летние изменения, продиктованные тем, что нужно было обновлять команду, не думаю, что стратегия сильно изменилась.

– Кто теперь будет отвечать за скаутинг в "Шахтере"?

– Не обладаю этой информацией.

– Палкин и Срна вмешивались в вашу работу или предоставляли полную свободу?

– Вектор работы селекционной службы всегда задается людьми на руководящих позициях. Это абсолютно нормально, что они задают определенный вектор, которому следует селекционная служба. Так устроено везде.

– А как вообще проходит этот процесс? Вы находите игрока, а потом кому его показываете? Кто должен утвердить его подписание или отказаться от него?

– Во все клубах этот процесс примерно одинаковый. Везде на карте есть владелец, генеральный и спортивный директор, скаутинг, тренер. В каких-то ситуациях чаша весов склоняется в одну сторону, в каких-то – в другую. Все зависит от обстоятельств, но в целом этот процесс примерно идентичен.

– Каких игроков "Шахтер" подписал по вашему указанию? Кого нашли вы?

– В первую очередь это Додо, который был идентифицирован во время поездки в Эквадор на турнир Copa Amеrica U-20. Он тогда выступал за сборную Бразилии U-20. После этого начался процесс, который в итоге завершился трансфером. Это был очень экономически выгодный для нас переход, учитывая, что у него оставалось полгода или год контракта с "Куритибой". Удалось получить его по сниженной цене.

Потом была история с Соломоном. Это был достаточно долгий процесс, он был идентифицирован мною еще в возрасте 17 лет. Изначально трансфер был невозможен, поскольку он был несовершеннолетним, а потом еще вмешалась армия. В итоге мы осуществили этот переход, когда ему было уже 19.

Также я был одним из инициаторов аренды Оларенваджу Кайоде, который впоследствии был выкуплен по инициативе тогдашнего главного тренера.

Решения на уровне скаутинга по всем трансферам последних трех лет принимались коллегиально, всей селекционной группой под руководством Боту. Итоговое решение, кого мы можем порекомендовать от нашего департамента, принимал Жозе.