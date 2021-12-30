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"В тот момент нужно было сказать именно эту фразу" - Палкин оценил "сердце и яйца" Де Дзерби

Премьер-лига
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Генеральный директор Шахтера оценил эмоциональность тренера

"В тот момент нужно было сказать именно эту фразу" - Палкин оценил "сердце и яйца" Де Дзерби

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин высказал свое мнение об эмоциональности главного тренера горняков Роберто Де Дзерби.

– Роберто Де Дзерби очень эмоционален. Некоторые болельщики даже говорят, что на стадион стоит приходить ради эмоций тренерских штабов у кромки поля.

– Я согласен. Честно говоря, даже мне говорят, что я начал по-другому болеть с приходом Де Дзерби – намного эмоциональнее. Он заряжает своим драйвом, своей эмоцией, своей мотивацией. Как говорил президент клуба, многие скоро будут ходить на Де Дзерби.

– Такие эмоции – больше плюс или излишняя эмоциональность может вредить, так как Де Дзерби уже получал из-за этого удаления?

– Это же футбол, эмоции и шоу. Интересно, что ты идешь на футбол и не знаешь, чем все закончится, включая итоговый счет и реакцию нашего тренерского штаба. Я, например, знаю закулисье всех разговоров перед важными играми, но порой мне также страшно, что же будет. Тем не менее ты все равно идешь с определенным интересом и вопросом: как же сегодня все закончится? Мало того, что есть сам по себе матч, так еще и противостояние между тренерами. Это тоже баталия, которую наблюдают болельщики.

– Интервью c тренером моментально разлетаются на цитаты. Фраза "у нас есть сердце и яйца" надолго войдет в историю и мемы.

– Это все к тому же. Роберто очень эмоциональный человек и достаточно сильный мотиватор. Каждый его месседж после игры для чего-то и для кого-то существует. В тот момент нужно было сказать именно эту фразу, и он понимал, зачем ее говорил и к кому она относилась. Это тоже интересно. Понятно, что потом ходило много разговоров, мемов вокруг фразы, но это и есть футбол, этим он берет и привлекает болельщиков на стадион.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
ФК Шахтер

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