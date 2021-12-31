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Тренер Александрии: Определенность по новичкам появится после 10 января
Юрий Гура пока не хочет раскрывать все карты
Фото: СК Днепр-1
Главный тренер "Александрии" Юрий Гура высказался о потенциальных новичках команды.
"Мне приходилось читать в прессе, что "Александрия" вскоре усилит свои ряды такими известными футболистами, как Владислав Калитвинцев из "Десны", Денис Костышин ("Колос"), Артур Авагимян ("Черноморец"). Я не скрываю, что мне импонирует игра этих исполнителей, но утверждать, что эти игроки продолжат карьеру в "Александрии", преждевременно. Тем более, что у них действующие контракты со своими клубами.
Поэтому давайте запасемся терпением, подождем до 10 января, когда мои подопечные возобновят подготовку к новым испытаниям в чемпионате УПЛ и если к этому времени подпишем новобранцев, то обязательно об этом проинформируем", - сказал Гура.
Напомним, что "Александрия" занимает в чемпионате УПЛ шестое место, набрав 26 очков.
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