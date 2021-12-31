Тренер Александрии: Определенность по новичкам появится после 10 января

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура высказался о потенциальных новичках команды.

"Мне приходилось читать в прессе, что "Александрия" вскоре усилит свои ряды такими известными футболистами, как Владислав Калитвинцев из "Десны", Денис Костышин ("Колос"), Артур Авагимян ("Черноморец"). Я не скрываю, что мне импонирует игра этих исполнителей, но утверждать, что эти игроки продолжат карьеру в "Александрии", преждевременно. Тем более, что у них действующие контракты со своими клубами.