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"Некоторые лидеры обезумели". Луческу высказался о конфликте Украины и России

Премьер-лига
(2 голосов)

Мирча смотрит в будущее с оптимизмом

"Некоторые лидеры обезумели". Луческу высказался о конфликте Украины и России

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал, как война на востоке Украины повлияла на качество футбола в нашей стране.

- Как вам чемпионат Украины по сравнению с тем временем, когда вы уехали?

- Его уровень сильно упал! Многие команды исчезли. Только сейчас они начинают возвращаться. "Днепр" это сделал, возвращается "Металлист", который скоро выйдет в высший дивизион. Люди, которые ушли из футбола, возвращаются. Тогда они сдались, потому что увидели, что "Шахтер" очень легко все выигрывает. Но сейчас люди с возможностями возвращаются! В следующем году будет предельно сбалансированный чемпионат. За последние пять лет появились другие команды, но они не на уровне с предыдущими.

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- Может ли политическая ситуация, я имею в виду конфликт с Россией, привести к новому коллапсу?

- Кто знает, что будет? Никто не знает! Все ждут, чтобы дела пошли вверх. Страсть людей к футболу неуклонно растет. Интерес очень высок!

- Интерес в Украине к футболу есть, но, может быть, интерес иностранцев снизится именно из-за боязни конфликта.

- Все зависит от того, что вы им предлагаете. В целом, молодежь приезжает сюда. Потому что им дают возможность играть, особенно в первых 4-5 командах, которые имеют шанс попасть в еврокубки. Благодаря этому они создают себе важный имидж для больших клубов.

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- Каково ваше пожелание на 2022 год? Оно связано с футболом?

- Давайте избавимся от этой пандемии раз и навсегда! Очевидно, как и от психоза от возможного вооруженного конфликта между Украиной и Россией. Потому что есть постоянная угроза. Некоторые лидеры обезумели. Я надеюсь, что бы ни случилось, люди будут полны энтузиазма. Завтра будет другой день, - сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
gsp.ro

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Комментарии (4)
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donkrot (Донецк)
31.12.2021 в 10:33
деякі? Знаю одного такого. Песню про него даже фанаты поют.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.12.2021 в 09:54
Пора дедугану на пенсию!
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MaximSK (Киев)
31.12.2021 в 09:32
Надеюсь он про Путина, а не Зеленского.
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Очманілий Заєць (Odessa)
31.12.2021 в 10:12
І що зробив Зеленський чи будь-який инший український президент, щоб Росія окупувала Крим чи вдерлася на Донбас?
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