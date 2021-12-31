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Палкин объяснил, почему Шахтер продлил контракт с Мораесом

Премьер-лига
(1 голосов)

Гендиректор "горняков" - о контракте форварда

Палкин объяснил, почему Шахтер продлил контракт с Мораесом

Фото: ФК Шахтер Донецк

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Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, почему с нападающим Жуниором Мораесом продлили контракт.

Был вопрос в том, почему мы его раньше не продлили. А раньше мы этого не делали, потому что врачи говорили, что после такой травмы ему будет сложно восстановиться, и даже если мы его подпишем, он не сможет постоянно держаться на одном уровне, у него будут спады и долгий период восстановления.

В этой ситуации клуб взял на себя риск и продлил с ним контракт. Дай Бог, чтобы в этой ситуации врачи ошибались и у Мораеса все получалось, он смог вернуться на прежний уровень. Мы этого желаем, а он в последней игре с "Александрией" показал и доказал, что может. Чемпионат длинный, нам еще предстоит много матчей, надеюсь, у Мораеса все получится.

– Гол в ворота "Александрии" поможет ему в психологическом плане?

– Я уверен в этом, – сказал Палкин

Напомним, Жуниор Мораес перешел из "Динамо" в "Шахтер" в июле 2018 года. Контракт с форвардом был пролонгирован до конца сезона.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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