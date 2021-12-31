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СМИ назвали сумму, которую Фламенго получил от Днепра-1 за Билла

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец стал полноценным игроком днепрян

СМИ назвали сумму, которую Фламенго получил от Днепра-1 за Билла

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Накануне стало известно о том, что "Днепр-1" подписал полноценный контракт с вингером Биллом Феррейра.

Днепряне выкупили контракт 22-летнего футболиста у бразильского "Фламенго", подписав соглашение на 5 лет.

Как сообщает Diario Do Fla, днепровский клуб получил 60% прав на бразильца. Отмечается, что "Днепр-1" заплатил 400 тысяч евро за эту часть прав. Остальные 40% остались у "Фламенго".

В нынешнем сезоне Билл провел 16 матчей за "Днепр-1", в которых забил гол и отметился одной результативной передачей.

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В статье: Фламенго (Рио-де-Жанейро) СК Днепр-1 Билл
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Источник:
Diario Do Fla

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