Ахметов: В 2022-й год Шахтер идет с большими надеждами и максимальными целями

Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов подвел итоги уходящего года, а также поздравил болельщиков с Новым, 2022 годом.

"Уважаемые болельщики, дорогие друзья!

Мы все с нетерпением ждем наступления нового года и подводим итоги года уходящего. Для нашего клуба 2021-й стал годом важных перемен, серьезных вызовов и больших стремлений.

В этом году мы пригласили нового главного тренера Роберто Де Дзерби, который вместе со своим штабом присоединился к "Шахтеру". Это молодой и очень амбициозный специалист. Мы верим в его талант, разделяем его смелые и прогрессивные идеи. Он хочет играть в красивый, интеллектуальный, атакующий футбол. Именно такой футбол любите и цените вы, наши болельщики. Я уверен, что Роберто сделает "Шахтер" еще сильнее, еще успешнее, а впереди нас ждет много ярких побед и самых высоких достижений.

Уходящий год стал для нас и годом смены поколений. Клуб покинули футболисты, которые на протяжении долгих лет играли ключевые роли в команде. Тайсон, Марлос, Дентиньо – каждый из этих игроков вписал свое имя в историю "Шахтера". Спасибо им за важные победы и трофеи, за красивый футбол и, самое главное, за яркие эмоции!