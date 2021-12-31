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Ахметов: В 2022-й год Шахтер идет с большими надеждами и максимальными целями
Президент донецкого клуба подвел итоги уходящего года
Фото: ФК Шахтер Донецк
Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов подвел итоги уходящего года, а также поздравил болельщиков с Новым, 2022 годом.
"Уважаемые болельщики, дорогие друзья!
Мы все с нетерпением ждем наступления нового года и подводим итоги года уходящего. Для нашего клуба 2021-й стал годом важных перемен, серьезных вызовов и больших стремлений.
В этом году мы пригласили нового главного тренера Роберто Де Дзерби, который вместе со своим штабом присоединился к "Шахтеру". Это молодой и очень амбициозный специалист. Мы верим в его талант, разделяем его смелые и прогрессивные идеи. Он хочет играть в красивый, интеллектуальный, атакующий футбол. Именно такой футбол любите и цените вы, наши болельщики. Я уверен, что Роберто сделает "Шахтер" еще сильнее, еще успешнее, а впереди нас ждет много ярких побед и самых высоких достижений.
Уходящий год стал для нас и годом смены поколений. Клуб покинули футболисты, которые на протяжении долгих лет играли ключевые роли в команде. Тайсон, Марлос, Дентиньо – каждый из этих игроков вписал свое имя в историю "Шахтера". Спасибо им за важные победы и трофеи, за красивый футбол и, самое главное, за яркие эмоции!
Сегодня можно твердо сказать, что "Шахтер" готов к переменам, потому что на смену прежним лидерам приходят очень талантливые и перспективные игроки. Мудрик, Трубин, Бондарь, Судаков, Сикан, Бондаренко и многие-многие другие – это не только будущее, но уже и настоящее нашего клуба и всего украинского футбола. Роберто Де Дзерби не боится доверять молодым футболистам, а результат этого доверия – стремительный рост и прогресс игроков. Каждый из них уже успел проявить себя на поле и заслужил аплодисменты. Но это начало большого пути. Успех принесет только ежедневный самоотверженный труд. И тогда им будет аплодировать вся Европа.
В новый, 2022 год "Шахтер" идет с большими надеждами и максимальными целями. Наши амбиции неизменны: побеждать, побеждать и еще раз побеждать. Мы будем показывать интеллектуальный футбол, будем радовать болельщиков красивой атакующей игрой. Мы хотим держать в руках трофеи, хотим завоевать Кубок и золотые медали чемпионата Украины, хотим, чтобы свой первый титул выиграла наша женская команда. Уверен, нас всех ждет яркий и очень интересный футбольный год, и мы сделаем все, чтобы он стал для нас успешным!
Я поздравляю болельщиков "Шахтера", сотрудников клуба с наступающим Новым годом! Пусть он принесет вам много приятных моментов и радостных эмоций, пусть он будет наполнен большими победами и свершениями, пусть в ваших домах царят счастье и тепло, а в ваших сердцах – гармония и любовь. Крепкого здоровья, мира, добра вам и вашим близким! С праздником! С Новым годом!", - приводит слова Ахметова официальный сайт клуба.
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