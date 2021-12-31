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Вингер Аякса дал согласие на переход в Шахтер. Клуб не прочь отпустить игрока

Премьер-лига
(1 голосов)

Амстердамцы могут получить немалую сумму

Вингер Аякса дал согласие на переход в Шахтер. Клуб не прочь отпустить игрока

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

24-летний вингер "Аякса" Давид Нерес в ближайшее время может стать игроком донецкого "Шахтера".

По информации ресурса TodoFichajes, "горняки" вновь сделали предложение в размере 15 миллионов евро, а клуб из Амстердама близок к тому, чтобы принять условия сделки.

Отмечается, что сам футболист заинтересован в переходе в украинскую команду.

Нерес в нынешнем сезоне отыграл 22 матча за "Аякс" во всех турнирах, забил 4 гола и выполнил 2 результативные передачи. На его счету также 7 поединков за сборную Бразилии и один забитый мяч.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 22 млн евро, а его контракт заканчивается летом 2023 года.

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В статье: Аякс (Амстердам) Шахтер (Донецк) Давид Нерес
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Источник:
Todofichajes.com

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Комментарии (3)
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Antolog (Одесса)
31.12.2021 в 12:49
Помню когда современный Аякс впервые наделал шороху в ЛЧ, этот парень был одним из тех, кто делал погоду в команде... Далее не следил за ним, хотя похоже он сейчас не основной в Аяксе, но если будет относится к профессиональным обязанностям как в те времена, то будет хорошим примером для нашей молодежи и усилением команды...
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Dimoncho (Kharkiv)
31.12.2021 в 12:36
редкий случай, когда трансфермаркет оценивает игрока выше, чем реальная стоимость трансфера
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Il Gatto
31.12.2021 в 12:55
В нього ж контракт закінчується через рік, тому за цінну в 15 лямів віддадуть швиденько.
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