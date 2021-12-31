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Вингер Аякса дал согласие на переход в Шахтер. Клуб не прочь отпустить игрока
Амстердамцы могут получить немалую сумму
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
24-летний вингер "Аякса" Давид Нерес в ближайшее время может стать игроком донецкого "Шахтера".
По информации ресурса TodoFichajes, "горняки" вновь сделали предложение в размере 15 миллионов евро, а клуб из Амстердама близок к тому, чтобы принять условия сделки.
Отмечается, что сам футболист заинтересован в переходе в украинскую команду.
Нерес в нынешнем сезоне отыграл 22 матча за "Аякс" во всех турнирах, забил 4 гола и выполнил 2 результативные передачи. На его счету также 7 поединков за сборную Бразилии и один забитый мяч.
Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 22 млн евро, а его контракт заканчивается летом 2023 года.
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