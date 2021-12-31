Паралимпийская сборная Украины - лучшая команда года

UA-Футбол и телеграм-канал UA Sport продолжают подводить итоги 2021 года. Сегодня завершился опрос на определение лучшей команды 2021 года. Победителем в номинации стала национальная паралимпийская сборная Украины, которая на Паралимпиаде 2020 в Токио завоевала 98 медалей и в медальном зачёте заняла шестое место. В общей сложности за наших паралимпийцев проголосовали практически половина респондентов: 42%.

"Исторически украинцы не очень часто балуют страну громкими командными успехами, - отмечает редактор отдела "Спорт" сайта UA-Футбол Иван Мартынов. - Приятным исключением остается паралимпийская сборная, которая на протяжении 17 последних лет неизменно попадает в топ-6 медального зачета Игр.

Вот и в 2021 году сильные духом в прямо смысле снова были на высоте, привезя из Токио невероятные 98 медалей, включая 24 золотых. А ведь успех паралимпийцев измеряется не одним лишь количеством наград – чего только стоят 20 мировых рекордов!

Отдельных слов восхищения заслуживает Максим Крипак – пловец покинул Японию в статусе самого титулованного спортсмена Игр (7 медалей, 5-1-1) и стал первым 10-кратным паралимпийским чемпионом в истории страны".

На втором месте в опросе оказалась команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere в дисциплине CS GO, для которой 2021-й стал одним из лучших в её истории. NAVI собрали у себя, по сути, все главные трофеи года и были заслуженно признаны лучшей киберспортивной командой года в мире.

Третья позиция - у футбольного киевского "Динамо". Столичный клуб в 2021 году вернул себе после паузы чемпионское звание и впервые с 2015 года оформил "золотой дубль", оставив за спиной донецкий "Шахтёр".