Мороз рассказал о звонке генерального директора Черноморца

Стоявший у руля одесского "Черноморца" в осенней части сезона-2021/22 Юрий Мороз подвел черту под своим пребыванием в этом клубе:

"Мне позвонил генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра и поставил в известность, что клуб решил прибегнуть к услугам другого тренерского штаба. Мы поговорили, пожелав друг другу успехов.

Хочется сказать спасибо за то, что как бы тяжело нам не было, а все же была определенная поддержка – и от руководства клуба, и от города. И болельщики нас старались поддерживать. Именно болельщики, а не фанаты. Единственное, чего не было – так это результата. Я рад, что был в "Черноморце", рад, что хоть какую-то маленькою лепту со своим тренерским штабом мы оставили. С такими футболистами я счастлив был работать. Огромное спасибо им и всем, кто был не безразличен к нашей работе. Желаю удачи и успехов в Новом году! Берегите здоровье".