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Мороз рассказал о звонке генерального директора Черноморца

Премьер-лига
(1 голосов)

Осталось закрыть вопросы юридического характера

Мороз рассказал о звонке генерального директора Черноморца

Фото: chernomorets.odessa.ua

Новина українською

Стоявший у руля одесского "Черноморца" в осенней части сезона-2021/22 Юрий Мороз подвел черту под своим пребыванием в этом клубе:

"Мне позвонил генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра и поставил в известность, что клуб решил прибегнуть к услугам другого тренерского штаба. Мы поговорили, пожелав друг другу успехов.

Хочется сказать спасибо за то, что как бы тяжело нам не было, а все же была определенная поддержка – и от руководства клуба, и от города. И болельщики нас старались поддерживать. Именно болельщики, а не фанаты. Единственное, чего не было – так это результата. Я рад, что был в "Черноморце", рад, что хоть какую-то маленькою лепту со своим тренерским штабом мы оставили. С такими футболистами я счастлив был работать. Огромное спасибо им и всем, кто был не безразличен к нашей работе. Желаю удачи и успехов в Новом году! Берегите здоровье".

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По словам тренера, ему ещё предстоит закрыть в "Черноморце" вопросы юридического характера:

"Нужно еще подписать некоторые бумаги. У меня и моих ассистентов с "Черноморцем" контракты, и все вопросы, связанные с этим, предстоит решать. Но я не думаю, что это будет проблемой. Это всего лишь официальные мелочи".

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В статье: Юрий Мороз Черноморец (Одесса)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
31.12.2021 в 14:39
МОРОЗ нормальный мужик--удачи
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