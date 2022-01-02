15 миллионов за очередного вингера. Кто такой Давид Нерес и зачем он Шахтеру

Январь - это не только праздники. В футбольном мире в первом новогоднем месяце хватает интересных новостей, большинство из которых связанны с трансферным рынком. И пускай зимой топ-переходов гораздо меньше, чем летом, пару-тройку трансферов найти можно. Не обходит стороной январь и украинское футбольное пространства.

Один из самых интересных слухов прошедшей недели - интерес "Шахтера" к Давиду Нересу. По данным зарубежных СМИ, "горняки" готовы вложиться в этого игрока, переведя на счет "Аякса" 15 миллионов евро. Сумма для украинского футбола немаленькая, а потому этот потенциальный трансфер не может пройти без нашего внимания. Давайте вместе разберемся, кто такой Давид Нерес, чем он известен и что его переход может дать вице-чемпиону Украины.

Вернемся на несколько лет назад. В 2019-м году Лигу Чемпионов выиграл "Ливерпуль", однако первым в рейтинге зрительских симпатий был амстердамский "Аякс". Молодой коллектив тен Хага взорвал в Европе. Они не боялись авторитетов, играли ярко и свежо, благодаря чему вышли из группы, а после в плей-офф прошли "Реал" и "Ювентус". Полуфинал с "Тоттенхэмом" был в их стиле - очень атакующим, но, увы, проигрышным. Вспомните имена тех героев - Душан Тадич, Френки де Йонг, Матейс де Лигт, Хаким Зиеш, Андре Онана, Донни ван де Бек. Многие уже перешли в топ-клубы, некоторые готовятся это сделать. Среди прочих была и фамилия Давида Нереса.

Сезон 2018/19 вингер "Аякса" провел шикарно. В 50-ти матчах он набрал 27 балов по системе "гол+пас", выдав несколько ярких перформансов в Лиге Чемпионов. Бразилец забил по голу в ворота "Юве" и "Реала", а против последних еще и отметился голевой передачей. Многим он запомнился шикарным дриблингом и универсальностью. Чаще всего Нерес выходил на правом фланге атаки, однако при надобности мог закрыть и левое крыло, откуда закидывал штрафную навесами и кроссами. Казалось - вот вам, готовая звезда. Не сложилось. Пока.

Нельзя не рассказать забавную историю, которая случилась с Нересом весной 2019-го года. Бразилец забил один из голов в ворота "Реала" во время победы "Аякса" (4:1), а спустя несколько дней к нему пытался дозвониться тренер "селесао" Тите. Вингер трубку не взял, мотивируя, что не привык отвечать на незнакомые номера. Вот из-за глупости мог сорваться его дебют в составе сборной, однако коуч сумел дозвониться до игрока, после чего тот был вызван в расположение Бразилии. Интересно, что он экстренно заменял травмированного Винисиуса, получившего повреждение именно в игре против "Аякса" Нереса.

Во время летней распродажи 2019, Нереса сватали в "ПСЖ" и "Ливерпуль", а дебют и первые голы за национальную сборную Бразилии, которые помогли ему поехать на Кубок Америки, еще сильнее увеличили трансферную стоимость. Портал Transfermarkt оценивал его в 45 миллионов евро, однако ни с одним клубом голландцы договориться не смогли. И тут Давида понесло, но понесло не в ту сторону. Нерес выдал в "Аяксе" два средненьких сезона, которые не смогли сравниться с золотой кампанией 2018/19, а в прошедшем 2021-м еще и выпал из основы амстердамцев. В нынешнем сезоне вингер всего шесть раз выходил в старте. Остальные матчи он начинал в запасе, наблюдая за тем, как тен Хаг больше доверяет 20-летнему Антонио. Что символично, последний также родом из Бразилии, и в этой южноамериканской гонке герой нашего рассказа пока что пасет задних.

Нерес против Антони. Сравнение двоих вингеров "Аякса" (WhoScored)

Биографическая часть подошла к концу. Теперь к конкретике. Почему "Шахтер" хочет Нереса? Все дело в де Дзерби. Лидеру УПЛ не в первый раз приписывают интерес к фланговым игрокам, что является требованиям коуча. Был Жереми Бога, известный своей игрой под крылом Роберто. Был Кенеди, некогда поигравший за "Челси", а сейчас выступающий в Бразилии. Сейчас вот появился Нерес. Общая черта каждого - все они немолодые. Кенеди уже 25 лет, Бога и Нересу по 24 года. Можно сделать вывод, что де Дзерби не нужны молодые и перспективные, которых прежде чем пускать в бой, нужно бережно готовить и везти. Итальянец хочет тех, кто уже имеет за плечами опыт, чтобы сразу влиться в новый коллектив и бегать в основном составе. Совсем другой подход, не такой, которому "Шахтер" следовал в последние годы. Неудивительно, что Жозе Боту покинул команду.

Вопрос номер два - что Нерес может предложить украинской команде? Стоит понимать, что после ухода Марлоса, правое крыло "горняков" потеряло в количестве. Есть Тете, есть Педриньо, а больше нет никого. Второй, к слову, все чаще играет на позиции "десятки", что оставляет Тете единственным доступным выбором под рукой де Дзерби. Переход Нереса может помочь разнообразить атаку. Бразилец хорош в качестве инвертированного вингера, может смещаться и пробивать рабочей ногой, но это не все. Нересу не чужда игра слева. Когда не работал план А, Давид часто смещался на левое крыло, откуда выдавал порцию качественных навесов. Отсюда и немалое количество голов и ассистов в золотые годы.

Статистика Давида Нереса по сезонам (FBref)

Вторая сильная сторона Нереса - дриблинг. Как и любой другой представитель "селесао", вингер любит возиться с мячом, может протащить его вперед, убежать от защитника. Возможно, Давид не так часто вступает в дриблинг (16 попыток в этом сезоне), но достаточно часто делает это качественно (12 успехов из 16). В "Аяксе" Нерес далеко не самый быстрый игрок, но и без этого качества он успешнее многих в работе с мячом.

Однако дриблинг и хорошие удары с левой ноги не помогли Нересу удержаться в стартовом составе "Аякса". Сейчас он запасной игрок, а потому его переход выгоден не только "горнякам", которые ищут усиление, но и голландскому гранду. Летом 2017-го года амстердамцы выложили за Нереса 22 миллиона евро, что стало для них серьезным вложением денег. Контракт бразильца заканчивается летом 2023-го, а учитывая, что тот потерял статус футболиста первых минут, продавать его нужно быстрее, чтобы не потерять бесплатно в будущем. Потому предложение "Шахтера" (15 миллионов + сохранение процента прав на Нереса) голландцы могут принять. Смущает другое.

Как сам Нерес воспримет переезд в Украину? Видится два варианта - оптимистичный и плохой. В первом случае сам игрок воспримет переход в "Шахтер" как возможность перезапуска карьеры. Давайте прямо - для Нереса возможный трансфер станет шагом назад, но ведь в донецком клубе шансов стать основным у него будет в разы больше. При должной мотивации и хорошей химии с де Дзерби, дончане получат качественного исполнителя, ранее зажигавшего в Европе и умеющего творить на поле интересные штуки. Сам Давид будет иметь шанс вернуть себе доброе имя, которое он потерял, выпав из старта "Аякса". Это может стать взаимовыгодным решением для двух сторон.

Но что если Нерес воспримет переезд в Украину иначе? Что если он приедет к нам на хорошую зарплату, не захочет трудиться, разругается с де Дзерби? Ведь любой бразилец, при всем положительном наборе качеств, игрок непростой. У них особый тип характера и не каждый тренер сможет с ними ужиться. И если Давид потерял интерес к футболу или приедет с мыслью, что место в старте за ним зарезервировано по умолчанию, то Тете и Педриньо могут быстро понизить его самооценку. Там тоже футболисты с потенциалом.

Одним словом, трансфер Нереса пока видится неоднозначным. "Шахтеру" не помешает еще один вингер, и Давид в теории может идеально вписаться в команду. Не так давно один представитель "Аякса" успешно переехал в УПЛ, а количество бразильцев помогут Нересу быстрее адаптироваться к нашим условиям. Но многое будет зависеть от футболиста и тренера. Если первый будет мотивированным, а второй сможет найти подход, то на выходе получится интересная смесь. Согласитесь, не так много в нашем чемпионате футболистов, которые зажигали на "Сантьяго Бернабеу".