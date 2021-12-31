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Будковский: Посмотрим, куда Дед Мороз отправит, но в Десне точно не останусь
Форвард еще не определился со своим будущим
Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко
Экс-нападающий "Десны" Филипп Будковский рассказал, определился ли он со своим ближайшим будущим.
"Глянем, куда Дед Мороз отправит. А если серьезно, то могу сказать, что в "Десне" я точно не останусь. На данный момент рассматриваю варианты продолжения карьеры. Это не только Украина, но и другие страны - как ближнего, так и дальнего зарубежья" - сказал Будковский.
Известно, что еще летом в услугах Филиппа Будковского был заинтересован тираспольский "Шериф", в котором работает хорошо знакомый футболисту по совместной работе в луганской "Заре" Юрий Вернидуб. Однако тогда дело до перехода нападающего в этот молдавский клуб не дошло.
Напомним, что 29-летний Будковский выступал за "Десну" с января 2020 года. Нападающий провел за черниговскую команды 52 матча, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.
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