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Будковский: Посмотрим, куда Дед Мороз отправит, но в Десне точно не останусь

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард еще не определился со своим будущим

Будковский: Посмотрим, куда Дед Мороз отправит, но в Десне точно не останусь

Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко

Новина українською

Экс-нападающий "Десны" Филипп Будковский рассказал, определился ли он со своим ближайшим будущим.

"Глянем, куда Дед Мороз отправит. А если серьезно, то могу сказать, что в "Десне" я точно не останусь. На данный момент рассматриваю варианты продолжения карьеры. Это не только Украина, но и другие страны - как ближнего, так и дальнего зарубежья" - сказал Будковский.

Известно, что еще летом в услугах Филиппа Будковского был заинтересован тираспольский "Шериф", в котором работает хорошо знакомый футболисту по совместной работе в луганской "Заре" Юрий Вернидуб. Однако тогда дело до перехода нападающего в этот молдавский клуб не дошло.

Напомним, что 29-летний Будковский выступал за "Десну" с января 2020 года. Нападающий провел за черниговскую команды 52 матча, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.

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В статье: Филипп Будковский Десна (Чернигов)
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Комментарии (1)
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shat (киев)
31.12.2021 в 16:16
очень слабый нападающий , кто его возьмёт ? а уж что Шериф его хотел , вообще сказка
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