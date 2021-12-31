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Леоненко: Команды из нижней части таблицы УПЛ зрелищнее смотрятся, чем те, кто вверху
Эксперт высказался о нынешнем сезоне УПЛ
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Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины, а ныне эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко высказал свое мнение о нынешнем сезоне
"Самое страшное, я пришел к этому выводу – команды из нижней части таблицы – подвала – смотреть интереснее, чем тех, кто вверху. "Мариуполь", "Черноморец", "Металлист 1925" – они реально зрелищнее смотрятся. Дело не в том, кто идет на последнем месте.
Умные люди считают, что если "Мариуполь" внизу – это хрень. Добавь туда пару хороших защитников, как и в "Металлист 1925" и "Черноморец", и совсем другие команды будут – они не будут внизу. Моменты они создают, и их надо забивать – но это надо всем, и "Шахтеру, и "Динамо", – сказал Леоненко.
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