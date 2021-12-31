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Стали известны условия контракта Дениса Костышина с Александрией

Премьер-лига
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Хавбек перебрался в Александрию из Колоса

Стали известны условия контракта Дениса Костышина с Александрией

instagram.com/kostyshyn_denys

Новина українською

Стали известны подробности соглашения хавбека Дениса Костышина с "Александрией".

По информации Meta-ratings.com, 24-летний полузащитник подписал контракт на два года.

Напомним, что футболист перешел в "Александрию" на правах свободного агента, по обоюдному согласию сторон, досрочно прекратив сотрудничество со своей предыдущей командой — "Колосом".

Костышин играл за "Колос" с лета 2018 года. С того момента хавбек сыграл за ковалевцев 84 матча, в которых забил 13 голов и отдал 4 ассиста.

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В статье: ФК Александрия Денис Костышин
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Источник:
Meta Ratings

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