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Стали известны условия контракта Дениса Костышина с Александрией
Хавбек перебрался в Александрию из Колоса
instagram.com/kostyshyn_denys
Стали известны подробности
По информации Meta-ratings.com, 24-летний полузащитник подписал контракт на два года.
Напомним, что футболист перешел в "Александрию" на правах свободного агента, по обоюдному согласию сторон, досрочно прекратив сотрудничество со своей предыдущей командой — "Колосом".
Костышин играл за "Колос" с лета 2018 года. С того момента хавбек сыграл за ковалевцев 84 матча, в которых забил 13 голов и отдал 4 ассиста.
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